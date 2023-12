16. edycja jarmarku bożonarodzeniowego. Poczuj magię świąt!

Strzelanina we Wrocławiu

– Dołączcie do nas, odkrywajcie unikalne rękodzieła, smakujcie regionalne przysmaki i bawcie się razem z najbliższymi. To nie tylko czas świątecznych zakupów, ale przede wszystkim okazja do wspólnego przeżywania magii tej wyjątkowej atmosfery – zaprasza Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Choinka na Rynku rozbłyśnie 6 grudnia, w Mikołajki, na specjalne zaklęcie, które wymyślą dzieci przy pomocy dorosłych na facebookowym fanpage’u miasta [Wroclove].

Jedz, pij i kupuj prezenty

W jarmarku bierze udział aż 220 domków handlowych, z czego połowa to gastronomia i produkty spożywcze, a połowa to rękodzieło, rzemiosło i artykuły przemysłowe. Wystawiają się tu lokalni producenci żywności i rzemieślnicy. Można też kupić produkty m.in. z Niemiec, Słowacji, Francji, Turcji, Litwy, Węgier, Ukrainy, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Gruzji oraz Portugalii.

Stoi Domek Miejski, czyli stoisko miasta, gdzie kupić można m.in. pamiątki z Wrocławia - bluzy, czapeczki oraz maskotki-krasnalki. Prezentowane są miejskie projekty przy wsparciu ciekawych animacji i warsztatów. Jeden z domków zajmują ukraińscy rękodzielnicy, którzy sprzedają pamiątki i wyroby rzemieślnicze wyprodukowane w Ukrainie.

Jak co roku na jarmarku można napić się rozgrzewającej herbaty, słodkiej czekolady i dobrych trunków w kubku w kształcie buta św. Mikołaja.

Atrakcje dla najmłodszych

Z myślą o najmłodszych zorganizowano Warsztaty Świąteczne - bezpłatne zajęcia, podczas których dzieci mogą ozdabiać bombki, malować pierniczki i tworzyć dekoracje świąteczne. Jest poczęstunek i przejazdy karuzelami oraz spacer po jarmarku pod opieką animatora. Pojawiły się też inne atrakcje dla dzieci - Bajkowe Domki, Fabryka Prezentów Św. Mikołaja, sanie Św. Mikołaja, Domek Grzybek i wiele innych. Do dyspozycji wszystkich gości są ogrzewane toalety kontenerowe, w tym toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta wyposażona w przewijak.

Jarmark potrwa do 7 stycznia

Jarmark jest czynny codziennie od 10.00 do 21.00 z wyjątkiem Wigilii i pierwszego dnia świąt. W drugi dzień świat jarmark zaprasza od 13.00. W sylwestra zakupy będzie można robić do 17.00, ale domki z gastronomią i napojami otwarte będą aż do godz. 2 nad ranem! W Nowy Rok jarmark będzie zamknięty.