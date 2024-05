18 maja – Noc Muzeów we Wrocławiu. Nie śpij, a zwiedzaj i baw się

Na najbliższą sobotę, na Noc Muzeów, oczywiście, przygotowują przede wszystkim muzea. Na liście organizatorów figurują również archiwa, galerie, centra kultury i edukacji oraz inne niezależne miejsca promujące sztukę i prezentujące historię Wrocławia.

i Autor: materiały prasowe

Po raz pierwszy w Nocy Muzeów weźmie udział Muzeum Śląska Wrocław i Archiwum Budowlane Wrocławia (oddział Muzeum Architektury), dysponujące bogatymi zbiorami projektów tego, co we Wrocławiu zbudowano w minionych latach. W tegorocznej edycji będzie można zobaczyć również relikty zamku Piastów Śląskich na Ostrowie Tumskim, udostępnione dla zwiedzających w Domu Sióstr Zakonnych de Notre Dame. To ciekawy i niezbyt znany nawet wrocławianom obiekt, mający za sobą wspaniałą przeszłość – to tutaj rezydowali książęta, którym zawdzięczamy znakomity rozwój miasta i regionu w średniowieczu. Wyjątkowe wydarzenie czeka na uczestników w artystycznym podwórku przy ul. Ruskiej 46 - tej nocy działający w tej przestrzeni artyści i artystki zaproszą do swoich galerii i pracowni, opowiadając o twórczych praktykach.

To wszystko za darmo!

Tradycyjnie wstęp do wszystkich placówek biorących udział w imprezie jest bezpłatny. Niektóre wydarzenia startują już o godz. 12, ale większość miejsc będzie czynna do późnych godzinnych wieczornych (godz. 23, nawet 24).

Wiele wydarzeń podczas Nocy Muzeów jest adresowanych do dzieci. Niektóre warsztaty i zajęcia rozpoczynają się już w południe. Specjalny program dla najmłodszych przygotowało 39 instytucji, wśród nich m.in. Muzeum Geologiczne, Centrum Kultury Agora, Liceum Sztuk Plastycznych, Młodzieżowe Domy Kultury, Muzeum Architektury, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Hala Stulecia, NFM, Stary Ratusz, czy Arsenał.

i Autor: materiały prasowe

Sprawdź program online

Warto pamiętać, że udział w niektórych wydarzeniach wymagał wcześniejszej rezerwacji, ponieważ liczba odwiedzających jest dla danej lokalizacji ograniczona. Zapisy trwały od 6 maja. Takie miejsca są w dużej mniejszości, ale zachęcamy do weryfikacji pełnej listy placówek na oficjalnej stronie miasta: www.wroclaw.pl/noc-muzeow

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w roku 1997. W 2001 r. przekształciła się w imprezę o zasięgu ogólnoeuropejskim, w której udział bierze obecnie około 120 miast Starego Kontynentu. Organizowana jest zawsze w trzeci weekend maja i powiązana jest z obchodami Święta Muzealnika.

Bezpłatna komunikacja

Podobnie jak w ubiegłych latach, uruchomione zostaną specjalne, bezpłatne linie komunikacji zbiorowej obsługiwane zabytkowym taborem przez klub Sympatyków Transportu Miejskiego.

Zaplanowano dwie linie tramwajowe (M1, M2) i cztery linie autobusowe (M10, M11, M12, M13). Pojazdy specjalne będą kursować od ok. godziny 16 do północy. Centrum przesiadkowym będzie pl. Teatralny (Opera), gdzie wszystkie linie będą się zbiegać. Schematy linii i trasy przejazdów można znaleźć między innymi na stronie Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego www.kstm.pl

i Autor: materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany