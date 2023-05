7. edycja Dni Odry 2023. W sobotę, 13 maja rozpoczęły się obchody święta rzeki

To już 7. edycja Dni Odry, które organizowane są przez Wydział Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia i doskonała okazja do świętowania! Tradycyjny piknik odrzański uświetnią wydarzenia towarzyszące, które będą zlokalizowane w różnych częściach miasta m.in. Wyspie Słodowej, w pobliżu Politechniki czy na Grobli.

Święto Odry

„7. Dzień Odry - spotkajmy się nad rzeką” to propozycja skierowana do wszystkich, którzy cenią piękno nadodrzańskich terenów. Celem przedsięwzięcia jest promocja Odry i jej okolic oraz uwrażliwienie mieszkańców na problemy środowiskowe w nawiązaniu do zanieczyszczenia rzeki, do którego doszło w ub.r. Rzeka w mieście to urokliwe i chętnie odwiedzane miejsce. To też idealne tło dla wydarzeń kulturalnych. W tym roku program imprezy przewiduje:

14.05 – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pn. „Wieżami w dół, czyli jak Ostrów Tumski przegląda się w rzece”, zapisy: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48;

15.05 – warsztaty origami dla dzieci i Miejska Gra Wodna dla całej rodziny, wystawa „Wrocław z Odrą w tle” (Magnolia Park), szczegóły: www.magnoliapark.pl/wydarzenia;

15-18.05 – „Rozmowy o rzece” – cykl spotkań z udziałem gości m.in. Kamila Zaremby, Agaty Juzyk, prof. Krzysztofa Lejcusia (Odra Centrum);

17.05 - pokaz filmowy „Do ostatniej kropli” Ewy Ewart i rozmowy z Piotrem Nieznańskim, narratorem w filmie (Odra Centrum);

15-21.05 – otwarte, tematyczne spacery z przewodnikami m.in. spacer rodzinny „O Viadrusie i jego wodnym królestwie” i „Spacer szlakiem wielkiej wody - o mieście i powodzi w 1997 roku”;

18.05 - warsztaty malarskie prowadzone przez dr Piotra Saula (Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu); Czytanie w ogrodzie „Stare opowieści o rzece” (Muzeum Etnograficzne); Party na wodzie (barka Barbarka, Wyspa Słodowa, wstęp wolny);

19.05 – „Dawny Wrocław między Odrą i Oławą” - wykład Magdaleny Szafkowskiej (Muzeum Narodowe); Tańce nad Odrą (Wyspa Słodowa);

20.05 - Dzień Odry, piknik na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego (rejsy po Odrze, warsztaty, gry i zabawy, joga, konkursy, pokazy ratownictwa wodnego; Poetyckie rozgrywki w bule (Bulwar Kaczyńskich we Wrocławiu); otwarcie tarasu widokowego na dachu Ossolineum z widokiem na rzekę;

20–21.05 - Regaty Rozpoczęcia Sezonu, UKS Żeglarz, zapisy: www.uks-zeglarz.pl;

21.05 - „Rodzinny piknik sportowo – rekreacyjny”, kajaki, supy, możliwość przepłynięcia się profesjonalną, szkoleniową łodzią wioślarską, gry i zabawy rekreacyjne (Klub Sportowy AZS Wratislavia, na Grobli); zajęcia jogi na SUPie (zapisy przez: https://tiyyayoga.pl) i nauka pływania na desce SUP (Bulwar Politechniki Wrocławskiej) zapisy: wroclawskiebobry@gmail.com, wioletta.makles@gmail.com lub na miejscu.

Wrocław charytatywnie

W ramach „Akcji Czysta Odra - ODROdzenie” odbędą się występy m.in. Katarzyny Uhunmwangho, Orkiestry Samanta See Music&Folk czy półfinalisty programu „Mam talent” - PETERSONA. Pieniądze zebrane podczas koncertu (zbiórka: www.siepomaga.pl/odrodzenie) zostaną przekazane regionalnym Związkom Wędkarskim i wykorzystane do odbudowy bioróżnorodności rzeki.

