81. Tour de Pologne ruszy spod Hali Stulecia! Czesław Lang i Jacek Sutryk zapowiedzieli start wyścigu

Tour de Pologne rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Kolarze ruszą spod wrocławskiej Hali Stulecia w kierunku Karpacza. Wielkie ściganie potrwa do niedzieli, 18 sierpnia.

Wrocław z otwartymi ramionami przyjmuje kolarzy. Nasze miasto ma przecież długą kolarską tradycję. – W latach 70. to właśnie Wrocław pokazał światu wielkich kolarzy, że wspomnę tylko Ryszarda Szurkowskiego, Jana Brzeźnego czy Henryka Charuckiego z nieistniejącego już klubu Dolmel. Wrocław i okolice to było zagłębie kolarskie. Dlatego cieszę się, że Tour de Pologne znów przejedzie przez Dolny Śląsk – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– Cieszę się, że jest z nami Wrocław, bo to wyjątkowe miasto na kolarskiej mapie Polski – wtóruje mu Czesław Lang, dyrektor generalny narodowego wyścigu. Lang to wicemistrz olimpijski z Moskwy i zwycięzca Tour de Pologne z 1980 r.

Ponad ćwierć wieku temu stanął na czele wyścigu jako organizator i doprowadził go do elitarnego cyklu UCI World Tour, w którym są tylko najważniejsze wydarzenia w kolarskim kalendarzu. Dziś Tour de Pologne to wyścig, który promuje Polskę na całym świecie dzięki transmisji do ponad 100 krajów, a w międzynarodowym środowisku kolarskim jest postrzegany jako wydarzenie, które odkrywa nowe talenty. Prezydent Wrocławia i jednocześnie miłośnik kolarstwa bardzo się cieszy, że to właśnie z Wrocławia ruszy wielki wyścig. – Niech to będzie zalążek pod kolejne sukcesy kolarzy z naszego regionu, bo wierzę, że wzdłuż trasy pojawi się mnóstwo najmłodszych wrocławian i nie pozostaną oni obojętni na piękno tej dyscypliny – mówi.

Wrocław na rowery stawia od dawna. Mamy 1400 km tras przyjaznych rowerzystom. Tylko w kończącej się kadencji samorządowej powstało blisko 100 km nowych tras, a na inwestycje rowerowe przeznaczono ponad 100 mln zł. Wypożyczać można 2400 rowerów w całorocznym miejskim systemie. Do dyspozycji są nawet elektryki, cargo czy tandemy. Wrocław ma także społeczne programy promujące jazdę na rowerze, jak Rowerowy Maj czy „W kółko kręcę”.

