„Amadeus Live” we wrocławskiej Hali Stulecia. Jubileuszowy pokaz filmu-opery już 20 lipca

Fragmenty najbardziej znanych kompozycji Mozarta jak m.in. „Czarodziejski flet”, „Don Giovanni”, XXV Symfonia g-moll, „Wesele Figara” czy Requiem d-moll – usłyszymy w wykonaniu ponad 100-osobowej orkiestry symfonicznej i chóru. Wrocławska premiera tego niezwykłego widowiska odbędzie 20 lipca br. w Hali Stulecia podczas 24. edycji MFF mBank Nowe Horyzonty zaplanowanej na 18-28 lipca 2024 r. Bilety już w sprzedaży!

Superprodukcja po raz pierwszy we Wrocławiu

„Amadeus” jest niekwestionowanym dziełem Formana o ponadczasowym wydźwięku. To historia opowiadająca losy dwóch kompozytorów: pozbawionego talentu i wyniosłego Salieriego (w którego wciela się zdobywca Oscara F. Murray Abraham) oraz radosnego, wulgarnego geniusza – Wolfganga Amadeusza Mozarta (Tom Hulce). Nadworny kompozytor Salieri pragnie z zazdrości zniszczyć figlarnego Mozarta, jednocześnie nie mogąc się oprzeć jego muzyce. „Amadeusa” nagrodzono Oscarami za najlepszy film, najlepszą reżyserię, scenariusz, scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk. Jeden z najbardziej uznanych filmów XX w. to przede wszystkim hołd w kierunku twórczości Mozarta. Superprodukcja miała swoją premierę z muzyką na żywo w 2016 r. w Londynie (Royal Albert Hall). W kolejnych latach mogli ją obejrzeć mieszkańcy Paryża, Tokio, Seulu czy Toronto. W tym roku po raz pierwszy pojawi się w „mieście stu mostów”! Film pokazywany będzie z polskimi i angielskimi napisami. Seans potrwa 3 godz. (w tym przewidziano 20 min. przerwy).

Triumf muzyki filmowej

Ścieżka dźwiękowa do „Amadeusa” nagrywana była w 1984 r. przez orkiestrę Academy of St Martin in the Fields pod batutą brytyjskiego dyrygenta - Sir Neville’a Marrinera i stała się jednym z najbardziej znanych nagrań muzyki klasycznej. Tu film był kręcony pod muzykę, nie odwrotnie, co nie tylko zapewniło widzom najlepsze doznania wizualno-dźwiękowe, ale też uplasowało ścieżkę muzyczną do filmu na 1. miejscu listy przebojów Billboard Classical Albums Chart! Sprzedano ponad 6,5 mln egzemplarzy albumu, który uzyskał ponad 13 Złotych Płyt m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Singapurze.

XVIII-wieczny Wiedeń w dawnym Kinie Gigant

Film kręcono na Starym Mieście w Pradze, jednak stroje i fryzury, zdjęcia Miroslava Ondříčka oraz scenariusz autora oryginalnej sztuki, Sir Petera Shaffera, zabierają widza do Wiednia rodem z XVIII w. „Amadeus” nie bez kozery nazywany jest filmem-operą, to połączenie pięknej muzyki z wyjątkową opowieścią o ludzkich namiętnościach i słabościach. Do tego pokaz w monumentalnej przestrzeni Hali Stulecia projektu Maxa Berga!

– Pokazem „Amadeusza” przywołamy filmową historię Hali Stulecia. Od lat 60-tych działało tu największe w Polsce Kino Gigant, które mogło pomieścić ponad 5000 osób. Na premierowy seans zabrakło biletów. Jesteśmy pewni, że tak będzie i tym razem. „Amadeus Live” to jedno z kulturalnych wydarzeń roku we Wrocławiu – mówi Radosław Michalski, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki UM Wrocław. Bilety dostępne są na Eventim: https://www.eventim.pl/artist/amadeus-live/. „Amadeus Live” będzie pokazywany też w Warszawie podczas Timeless Film Festival Warsaw (8-15 kwietnia 2024).

