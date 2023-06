Andrij Deszczycia laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Trwa rekrutacja do Służby Więziennej. Sprawdź, dlaczego warto zostać funkcjonariuszem!

„W duchu współpracy i przyjaźni” za zasługi dla relacji polsko-ukraińskich tegoroczną Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego otrzyma Andrij Deszczycia, były Ambasador Ukrainy w Polsce. Wyróżnienie zostanie wręczone w niedzielę 4 czerwca podczas uroczystej gali w ogrodach wrocławskiego Ossolineum.

Wielki przyjaciel Polski i Wrocławia

Andrij Deszczycia, urodził się w Spasiw w obwodzie lwowskim. Swoją karierę polityczno-dyplomatyczną rozpoczął jako sekretarz prasowy i pierwszy sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce. W latach 2014-2022 był Ambasadorem Ukrainy w Polsce. W tym czasie niestrudzenie budował dobre relacje polsko-ukraińskie, angażował się w działania na rzecz pokoju i dążył do wspólnego dobra. W październiku 2020 r. wspólnie z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem podpisał umowę o utworzeniu Konsulatu Generalnego Ukrainy w stolicy Dolnego Śląska. Agresja Rosji na Ukrainę wydłużyła jego kadencję ambasadora do czerwca 2022 r. W 2023 r. Andrij Deszczycia zostaje uhonorowany prestiżową Nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Gala i wręczenie nagrody

Już w niedzielę podczas uroczystej gali w ogrodach Ossolineum we Wrocławiu Andrij Deszcyca odbierze Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Decyzją kapituły to właśnie były Ambasador Ukrainy w Polsce zasłużył w tym roku na prestiżową Nagrodę, co potwierdzają wzajemne relacje obu krajów i liczne inicjatywy Andrija Deszczycy na polu społecznym, dyplomatycznym czy naukowym. Patronem medialnym wydarzenia będzie telewizja TVN oraz dziennik „Rzeczpospolita”.