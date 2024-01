– Walka o wolność i demokrację to coś, co we Wrocławiu jest niezwykle ważne. To między innymi dzięki działaniom Barbary Labudy w opozycji demokratycznej możemy żyć w wolnej Polsce. Całkowicie zgadzam się z jej kandydaturą, bo głęboko wierzę, że jej obecność wśród Honorowych Obywateli Wrocławia będzie jednym z symboli wolności w naszym mieście – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Barbara Labuda urodziła się w Żmigrodzie. Ukończyła studia w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na wrocławskiej uczelni także rozpoczęła pracę. Zajmowała się prowadzeniem biblioteki wydawnictw emigracyjnych i niezależnych we Wrocławiu, a następnie współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Jej zaangażowanie oraz wstąpienie do „Solidarności” bezpośrednio przełożyło się na udział we wrocławskich strajkach podczas stanu wojennego. W 1983 roku, za demokratyczne zaangażowanie, skazano ją na karę pozbawienia wolności. Na mocy amnestii została zwolniona z aresztu, ale z przyczyn politycznych utraciła dotychczasową pracę. Po zmianie ustroju w Polsce Labuda została posłanką na sejm kontraktowy, a potem pełniła funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta RP i ambasadora Polski w Luksemburgu.

Sama Barbara Labuda podkreśla, jak mocno związana jest z Wrocławiem.

- Tu wspólnie w latach 80. szukaliśmy dróg ku wolności. Obserwuję miasto i to jak się zmienia, jak staje się na wskroś europejskie. Będzie mi bardzo miło, jeśli znajdę się w gronie osób takich jak Olga Tokarczuk, Urszula Kozioł, Vaclav Havel czy Karol Modzelewski, choć nigdy nie przyszło mi do głowy, by o to zabiegać – powiedziała Barbara Labuda.

i Autor: Tomasz Hołod Barbara Labuda kandydatką do tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia

Kandydaturę Barbary Labudy popierają wszystkie środowiska zrzeszone wokół prezydenta Wrocławia w Radzie Miejskiej. Klub Radnych Forum Jacka Sutryka Wrocław Wspólna Sprawa, Platforma Obywatelska oraz radni Nowej Lewicy. Rajcowie będą głosować nad wyborem tegorocznego Honorowego Obywatela Wrocławia podczas jednej z najbliższych sesji. Sama uroczystość przyznania tytułu odbędzie się jak co roku 24 czerwca, czyli w święto Wrocławia.

