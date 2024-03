Baw się z nami w Światowy Dzień Wody. 22 marca wymień plastikowe butelki na ekologiczną

36-latek zginął w czasie protestu rolników! "To jest jakieś kuriozum, żeby pozwalać na coś takiego"

Już 45 proc. wrocławian pije kranówkę zamiast wody butelkowanej! Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badania rynku. MPWiK konsekwentnie do tego namawia i prowadzi kampanie społeczną pod hasłem #PijKranówkę.

– Wybór kranówki to same korzyści: duża oszczędność, troska o środowisko naturalne, ale także o nasze zdrowie – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Jak co roku, z okazji Światowego Dnia Wody, wrocławskie wodociągi zachęcają do rezygnacji z plastiku. 22 marca na placu Solnym można będzie otrzymać ekologiczną butelkę wielokrotnego użytku, wykonaną z tritanu. To bezpieczne dla człowieka tworzywo sztuczne.

- Ta ekologiczna butelka, którą otrzymają od nas mieszkańcy i mieszkanki, to symboliczny pierwszy krok w stronę rezygnacji z plastikowych butelek PET, które rozkładają się nawet 450 lat! - wyjaśnia Marcin Garcarz.

Jak dostać taką butelkę? Wystarczy 22 marca w godz. 14-17 przynieść siedem plastikowych, zużytych butelek po napojach. MPWiK ma do rozdania 1000 ekologicznych butelek. Aby z akcji mogło skorzystać jak najwięcej wrocławian, jedna osoba może otrzymać tylko jedną tritanową butelkę.

Na placu Solnym stanie beczkowóz oraz bar wodny, z którego serwowana będzie kranówka z owocowymi dodatkami. Będzie się też można zapoznać z wystawą „Woda dla pokoju”, bo pod takim hasłem upłynie w tym roku Światowy Dzień Wody. Manekiny wykonane z plastikowych odpadów, a także instalacje z butelek PET uzmysłowią nam, ile każdy z nas rocznie produkuje plastikowych śmieci.

W Światowym Dniu Wody do kranówki będzie zachęcał znany lektor – Piotr Borowiec, którego głos usłyszymy w pojazdach MPK. Przypomną nam też o tym dwa tramwaje oklejone hasłem #PijKranówkę. 22 marca wyjadą na wrocławskie torowiska.

Festiwal „Szlakiem wody” w Hydropolis

22 marca Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis z kolektywem reporterskim Outriders organizują festiwal „Szlakiem wody” poświęcony roli wody w życiu człowieka.

Organizatorzy chcą przyjrzeć się wodzie z różnych perspektyw: z górskich szczytów Himalajów i pustynnej Azji Centralnej, z brzegów Odry i wąwozów albańskiej Vjosy, z islandzkich szlaków i meksykańskich lasów. O swoich wodnych doświadczeniach opowiedzą m.in. Szymon Opryszek, Jagoda Grondecka, Maciej Budzich, Monika Krauze, Piotr Bednarek.

Udział w festiwalu jest biletowany. W cenie biletu wliczone jest zwiedzanie Hydropolis z przewodnikiem. Pełny program wydarzenia dostępny jest na Facebooku.

