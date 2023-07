i Autor: pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa! Ruszyły spotkania edukacyjne dla mieszkańców powiatu wrocławskiego

Artykuł sponsorowany 10:49 Materiał sponsorowany

Sezon letni w pełni. Policjanci oraz ratownicy nieustannie patrolują akweny, gdzie wszyscy miło spędzają czas. Niestety, mimo wielu apelów służby o bezpieczny wypoczynek, nad wodą wciąż dochodzi do tragedii. O czym należy pamiętać, by uniknąć dramatu? Jak prawidłowo wykonać masaż serca, by uratować życie innej osoby? Ruszył cykl spotkań "Bezpieczne wakacje nad wodą"!