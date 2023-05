i Autor: materiały prasowe

Budowa Alei Wielkiej Wyspy wchodzi w decydującą fazę. Zmiana organizacji ruchu

W kolejną, decydującą fazę wchodzi budowa Alei Wielkiej Wyspy. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza, al. Paderewskiego i AWW. W nocy z piątku na sobotę tj. z 12 na 13 maja kierowcy będą jeździć objazdem do centrum, jak i w kierunku Swojczyc - Aleją Wielkiej Wyspy od ul. Mickiewicza do ul. Olszewskiego. Co ważne, w tym czasie skrzyżowanie al. Paderewskiego i ul. Mickiewicza nie będzie przejezdne.