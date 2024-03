Budowa ośrodka dla osób ze spektrum autyzmu

- Budowa kompleksowego ośrodka dla osób dorosłych we Wrocławiu to kolejny krok w wypełnieniu luki w opiece nad osobami ze spektrum autyzmu. To konieczność. Młodzi ludzie są w szkole do 24. roku życia, a potem znajdują się wyłącznie pod opieką rodziny. Wrocławski ośrodek przeznaczony będzie dla osób niesamodzielnych, wymagających asystentów. Dla tych osób do tej pory w Polsce nie ma oferty – mówi Alicja Winiszewska, prezeska Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu.

Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu miasta, przy wsparciu z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Centrum powstanie w parterowym budynku o powierzchni 774 m kw., który podzielony będzie na część dzienną i nocną. W części dziennej znajdą się:

sale terapeutyczne – socjoterapii oraz fizjoterapii,

świetlica pełniąca funkcję jadalni,

5 pracowni warsztatowych,

gabinety: lekarski i psychoterapii oraz sala wyciszeń,

pomieszczenia techniczne.

Część nocna obejmie:

5 pokoi sypialnych z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

salon z aneksem kuchennym,

pralnia i magazyn.

- W projektowaniu przestrzeni dla osób ze spektrum autyzmu istotne jest zaplanowanie przestrzeni w sposób przemyślany, uwzględniający indywidualne potrzeby przyszłych użytkowników, dlatego do współpracy przy opracowaniu koncepcji Centrum zaprosiliśmy Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW.

Budynek uwzględnia odpowiedni poziom komfortu akustycznego, a układ przestrzenny dostosowany będzie do cyklu dnia. Zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych. Narożniki ścian na korytarzach będą zaokrąglone, ściany zyskają odpowiednią kolorystykę, tarasy znajdą się bezpośrednio przy jadalniach, osobno dla części dziennej i nocnej. Poza tym budynek będzie energooszczędny dzięki panelom fotowoltaicznym i systemom do sterowania energią. Zagospodarowane zostanie również otoczenie centrum, pojawią się drzewa i krzewy oraz ogrody deszczowe i zbiornik na deszczówkę, która będzie wykorzystywana do podlewania.

- Ta kadencja samorządu ma bardzo mocny rys społeczny. Wdrożyliśmy wiele programów adresowanych do osób w potrzebie, do osób wymagających wsparcia i pomocy. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla Osób ze spektrum autyzmu jest jednym z takich projektów. Czekamy na przetarg i dobre oferty – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

