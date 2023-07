i Autor: materiały prasowe

Budynki przy Komuny Paryskiej 82 i 84 przejdą termomodernizację

Artykuł sponsorowany

Po podłączeniu w 2020 r. kamienic do sieci ciepłowniczej Wrocławskie Mieszkania przystępują do kolejnego etapu prac. Polegają one na poprawie parametrów efektywności energetycznej budynków, czyli termomodernizacji.