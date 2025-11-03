Ochotnicza Straż Pożarna z Chobieni mierzy się z konsekwencjami poważnego błędu podczas szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci.

Strażak zaprezentował uczniom niebezpieczną i błędną technikę zakładania opaski uciskowej na szyję, co spotkało się z krytyką.

Jednostka przeprasza za incydent i zapowiada specjalistyczne warsztaty, by uzupełnić wiedzę swoich ratowników.

Jakie są prawdziwe zasady udzielania pierwszej pomocy i jak uniknąć takich błędów?

Chobienia. Skandaliczna prezentacja strażaka podczas zajęć dla dzieci

Strażak ochotnik z OSP KSGR Chobienia popełnił poważny błąd podczas zajęć z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci. O sprawie poinformował m.in. profil "Dyspozytornia" na Instagramie, udostępniając ku przestrodze wideo ze zdarzenia. Druh z Dolnego Śląska został wysłany do jednej ze szkół podstawowych, ale zaprezentował uczniom technikę, która wcale nie ratuje życia poszkodowanej osoby, tylko może jej zaszkodzić.

Mężczyzna założył w czasie zajęć opaskę uciskową - stosowaną w przypadku ran kończyn - ale na szyję, za co skrytykowali go również druhowie z tej samej jednostki.

- Na filmie widoczny jest ratownik z naszej jednostki, który podczas prezentacji z zakresu pierwszej pomocy zaprezentował nieprawidłowy i niebezpieczny sposób użycia opaski uciskowej — polegający na założeniu jej na szyję w celu rzekomego zatamowania krwotoku z tętnicy szyjnej. Z pełną odpowiedzialnością informujemy, że takie postępowanie jest błędne, niedopuszczalne i stanowi poważne zagrożenie dla życia człowieka - czytamy na profilu facebookowym OSP KSRG Chobienia.

Strażacy ochotnicy dodają, że wpadka ich kolegi "mogła wynikać z błędnego zrozumienia informacji przekazanych podczas jednego ze szkoleń z zakresu medycyny pola walki". Niezależnie od powyższego druhowie przepraszają za całe zdarzenie i zapewniają, że to się nie powtórzy.

- Zapewniamy, że wyciągnęliśmy wnioski z tego zdarzenia. Po konsultacjach z firmą Eagle-Med System, która od lat prowadzi profesjonalne kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, nasi ratownicy wezmą udział w specjalistycznych warsztatach „Stop The Bleed” — w celu naprawienia popełnionych błędów i uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy - informuje OSP KSRG Chobienia.