Wielka skandal na zajęciach dla dzieci! Strażaka krytykują nawet koledzy. "Zagrożenie dla życia człowieka"

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-03 11:17

Strażak ochotnik z OSP KSRG Chobienia na Dolnym Śląsku został skrytykowany za swoją prezentację podczas zajęć z udzielania pierwszej pomocy w jednej ze szkół podstawowych. Mężczyzna pokazywał dzieciom, jak założyć opaskę uciskową, ale popełnił błąd, zakładając ją na szyję, co mogłoby prowadzić nawet do zagrożenia życia. Koledzy mężczyzny z jednostki przepraszają za całe zdarzenie.

  • Ochotnicza Straż Pożarna z Chobieni mierzy się z konsekwencjami poważnego błędu podczas szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci.
  • Strażak zaprezentował uczniom niebezpieczną i błędną technikę zakładania opaski uciskowej na szyję, co spotkało się z krytyką.
  • Jednostka przeprasza za incydent i zapowiada specjalistyczne warsztaty, by uzupełnić wiedzę swoich ratowników.
  • Jakie są prawdziwe zasady udzielania pierwszej pomocy i jak uniknąć takich błędów?

Chobienia. Skandaliczna prezentacja strażaka podczas zajęć dla dzieci

Strażak ochotnik z OSP KSGR Chobienia popełnił poważny błąd podczas zajęć z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci. O sprawie poinformował m.in. profil "Dyspozytornia" na Instagramie, udostępniając ku przestrodze wideo ze zdarzenia. Druh z Dolnego Śląska został wysłany do jednej ze szkół podstawowych, ale zaprezentował uczniom technikę, która wcale nie ratuje życia poszkodowanej osoby, tylko może jej zaszkodzić. 

Mężczyzna założył w czasie zajęć opaskę uciskową - stosowaną w przypadku ran kończyn - ale na szyję, za co skrytykowali go również druhowie z tej samej jednostki.

- Na filmie widoczny jest ratownik z naszej jednostki, który podczas prezentacji z zakresu pierwszej pomocy zaprezentował nieprawidłowy i niebezpieczny sposób użycia opaski uciskowej — polegający na założeniu jej na szyję w celu rzekomego zatamowania krwotoku z tętnicy szyjnej. Z pełną odpowiedzialnością informujemy, że takie postępowanie jest błędne, niedopuszczalne i stanowi poważne zagrożenie dla życia człowieka - czytamy na profilu facebookowym OSP KSRG Chobienia.

Strażacy ochotnicy dodają, że wpadka ich kolegi "mogła wynikać z błędnego zrozumienia informacji przekazanych podczas jednego ze szkoleń z zakresu medycyny pola walki". Niezależnie od powyższego druhowie przepraszają za całe zdarzenie i zapewniają, że to się nie powtórzy.

Zapewniamy, że wyciągnęliśmy wnioski z tego zdarzenia. Po konsultacjach z firmą Eagle-Med System, która od lat prowadzi profesjonalne kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, nasi ratownicy wezmą udział w specjalistycznych warsztatach „Stop The Bleed” — w celu naprawienia popełnionych błędów i uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy - informuje OSP KSRG Chobienia.

Druhowie Karolina i Łukasz zginęli w drodze do śmiertelnego wypadku

Polecany artykuł:

Wielka bijatyka w Opolu! Na miejscu kilkanaście radiowozów. Sześciu Romów zatrz…
Wrocław SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNOŚLĄSKIE
STRAŻAK OCHOTNIK
PIERWSZA POMOC