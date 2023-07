i Autor: Pixabay Coraz mniej czasu i… mniej pieców

Dokładnie rok pozostał wrocławianom do wyznaczonego w uchwale antysmogowej terminu likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła na terenie miasta. Jeżeli termin ten nie zostanie zmieniony, to do 31 lipca 2024 r. ze wszystkich mieszkań we Wrocławiu muszą zniknąć kopciuchy. Z tym bardzo ambitnym wyzwaniem spółka Wrocławskie Mieszkania mierzy się już od 2020 r.