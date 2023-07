Derby na dobry początek sezonu Śląsk vs. Zagłębie na Tarczyński Arenie

Ni to zebra, ni to koń. Sensacja we wrocławskim zoo? Wszystkiemu winne są... owady

Śląsk Wrocław po dwóch latach zdobywając kolejno 5. i 4. miejsce, a także grając w europejskich pucharach, miał dwa dość nieudane sezony. WKS kończył rozgrywki na 15. pozycji. Trener piłkarzy, Jacek Magiera ma jasny cel – znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Dlatego trzeba od samego początku zbierać punkty. Jak wskazują sami zawodnicy, każde spotkanie jest tak samo ważne i w każdym trzeba grać o pełną pulę. W maju dowiemy się, czy cel został zrealizowany.

Derby Śląsk vs. Zagłębie

PKO Ekstraklasa znów będzie na Tarczyński Arenie. Zawodnicy, przegrywając z Zagłębiem w minionym sezonie na własnym boisku, czują chęć rewanżu! W poprzednich rozgrywkach na stadionie było 10365 osób, co dało 6. najwyższy wynik w lidze! Jak zapowiada klub, teraz frekwencja ma być jeszcze wyższa. Może mieć na to wpływ obecność pięciu nowych graczy. We wrocławskim klubie nie zobaczymy już Michała Szromnika, Adriana Łyszczarza czy Johna Yeboaha, który zasilił szeregi Rakowa Częstochowa. Z drużyny Mistrza Polski do WKS-u dołączył za to obiecujący bramkarz, Kacper Trelowski.

Obronę wzmocnili: Aleks Petkov oraz Mateusz Żukowski, a ofensywę – Burak Ince oraz Kenneth Zohore. Kapitanem WKS-u w nowym sezonie został Erik Exposito.

Promocja dla karnetowiczów

W sobotę, 29 lipca o godz. 20. na Tarczyński Arena odbędzie się wyjątkowy mecz - derby Dolnego Śląska z Zagłębiem Lubin! Bilety można kupić online i w kilkunastu punktach sprzedaży na terenie miasta i regionu. Dodatkowo osoby mające karnety mogą skorzystać ze specjalnej promocji Klubu – o 50 proc. tańszy bilet na mecz dla osoby towarzyszącej!

