i Autor: materiały prasowe Dobiega końca budowa Leśnicy IX - nowego osiedla TBS Wrocław

Dobiega końca budowa Leśnicy IX - nowego osiedla TBS Wrocław

4:00 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Budowa osiedla Leśnica IX, rozpoczęta pod koniec 2021 r., zbliża się do finału. Między ulicami Błońską, Dolnobrzeską, Marszowicką i Uraską wzniesiono 12 budynków z 301 mieszkaniami na wynajem w systemie budownictwa społecznego oraz 10 lokalami usługowymi. Koszt inwestycji to blisko 90 mln zł. Już w drugiej połowie września br. pierwsi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić do swoich mieszkań.