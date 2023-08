Dolny Śląsk: Dwóch kajakarzy wpadło do wody i cudem wydostali się na brzeg! Przeżył tylko jeden

Wsiadła do PKP. Wystarczyła minuta. Musiał zrobić zdjęcie

W pierwszym etapie zostanie wykonanych 18 miejsc zbiórki odpadów. W większości będą to pergole porośnięte zimozielonym pnączem na odpady bytowe, z pojemnikiem typu „dzwon”. Natomiast w 6 przypadkach będą do pojemniki podziemne w postaci żelbetowych silosów mieszczących stalowe zbiorniki gromadzenia odpadów o pojemności 3 tys. litrów każdy. Nowoczesne MZO (Miejskie Zakłady Oczyszczania) pojawią się przy ul. Nulla 3, 4, 19, 24, 26, Potebni 3,19, 20, 31, 32, Becka 4, 12, Kasprzaka 2, 19, 20 i Okrzei 3, 4, 19. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 360 dni na realizacje prac. Drugi etap i kolejnych 37 lokalizacji zaplanowano do realizacji w 2025 roku.

Ale to nie koniec. Spółka ogłosiła przetarg na opracowania dokumentacji projektowej dla wschodniej części osiedla w obszarze ul. Dembowskiego, Żmichowskiej, Partyzantów, Monte Casino, Kosynierów Gdańskich, Waryńskiego i Borelowskiego.

i Autor: materiały prasowe Dobra wiadomość dla mieszkańców Sępolna

Artykuł Sponsorowany