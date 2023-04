Służba Więzienna oferuje pracę w swoich szeregach! Poszukiwani m.in. strażnicy działu ochrony

Gdzie na grzyby? Pierwsze wiosenne grzyby są już w lasach. Co za okazy! Te jadalne grzyby można zbierać już w kwietniu

Jeśli myślisz o rozpoczęciu nowej przygody, realizowaniu swoich zainteresowań, a przy okazji podjęciu godnie opłacanej i stabilnej pracy. Warto rozważyć propozycję jaką ma dla Ciebie Służba Więzienna.

Trwa rekrutacja do Służby Więziennej. Trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce. Niezwykle istotnej dla zachowania bezpieczeństwa w kraju. Chroniącej społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.

Jednostki Służby Więziennej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie poszukują właśnie strażników, pielęgniarek, ratowników medycznych, referentów działu kwatermistrzowskiego, księgowych, informatyków oraz wychowawców i psychologów.

Kto może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej?

Funkcjonariuszem w Służbie Więziennej może zostać każdy kto:

ma polskie obywatelstwo,

posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej,

korzysta z pełni praw publicznych,

nie był skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja składa się z trzech etapów:

rozmowa kwalifikacyjna, testy sprawnościowe, badania psychologiczne – sprawdzające zdolność psychiczną kandydata do pełnienia służby.

Ile można zarobić?

w zależności od stanowiska, na start co najmniej 3937,57 zł na rękę dla osób poniżej 26 roku życia i 3748,57 zł na rękę dla osób powyżej 26 roku życia.

Dodatkowo:

nagroda roczna, tzw. Trzynastkę,

nagrody uznaniowe,

nagroda jubileuszowa – po 20 latach służby aż 75 proc. wynagrodzenia.

Ponadto:

dodatki za stopień

dodatki za staż pracy

wcześniejsza emerytura tzn. nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby – jeżeli się pośpieszysz i przyjdziesz jako dwudziestolatek to w wieku 45 lat będziesz mógł przejść na zaopatrzenie emerytalne.

Co jeśli zostaniesz dłużej?

dostajesz dodatek 1500 złotych,

jeśli zostaniesz do 28,5 roku służby to otrzymasz dodatek w kwocie 2500 złotych.

Służba Więzienna oferuje również inne przywileje:

stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie – pensja już pierwszego dnia służby,

zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,

prawo do kwatery służbowej lub prawo do lokalu mieszkalnego w służbie stałej,

równoważnik za brak lokalu mieszkalnego,

pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych,

dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny to kolejne ponad 1000 zł. rocznie,

zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia przy przejściu do służby stałej czyli jedna dodatkowa pensja.

Uprawnienia urlopowe:

od pierwszego dnia służby 26 dni urlopu,

po 10 latach służby przysługuje już 31 dni urlopu rocznie,

po 15 latach aż 35 dni rocznie,

po 20 latach to już 39 dni rocznie,

prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni w ciągu roku, jeśli studiujesz.

Dokumenty aplikacyjne należy składać za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na wybrany przez siebie adres jednostki :

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu; ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław; Telefon: 71 32 72 626

Areszt Śledczy we Wrocławiu; ul. Świebodzka 1, 50-024 Wrocław; Telefon: 71 32 72 454,554

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie; ul. Ząbkowicka 53, 58-200 Dzierżoniów; Telefon: 74 83 24 862

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze; ul. Grottgera 2, 58-500 Jelenia Góra; Telefon: 75 75 40 355

Areszt Śledczy w Świdnicy; ul. Trybunalska 16, 58-100 Świdnica; Telefon: 74 85 49 300

Zakład Karny w Kłodzku; ul. Bohaterów Getta 16 57-300 Kłodzko; Telefon: 74 86 51 807

Zakład Karny w Strzelinie; ul. Ząbkowicka 68, 57-100 Strzelin; Telefon: 71 39 27 593

Zakład Karny w Wołowie; ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów; Telefon: 71 37 58 505

Zakład Karny w Zarębie, ul. Leśna 4, 59-800 Lubań; Telefon: 75 72 29 381

Zakład Karny w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego, 29, 49-300 Brzeg; Telefon: 77 41 07 403

Zakład Karny w Nysie, ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa; Telefon: 77 434 27 07

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, 45- 033 Opole z dopiskiem „nabór”

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej – tel. 77 549 22 16 lub kom. 605-698-586

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu – tel. 71 32 72 668 lub kom. 502-399-976

lub w działach kadrowych poszczególnych jednostek.

Aktualnie poszukiwane są osoby na stanowiska:

Strażnik działu ochrony

- osoby do 26 roku życia netto: 3.937,57 zł powyżej 26 roku życia netto: 3.669,57 zł

Młodszy wychowawca/psycholog działu penitencjarnego

– osoby do 26 roku życia netto: 4.674,82 zł. powyżej 26 roku życia netto: 4.284,82 zł.

Młodsza pielęgniarka/młodszy ratownik medyczny

– osoby do 26 roku życia netto: 4.167,80 zł. powyżej 26 roku życia netto: 3.856,80 zł.,

Referent działu finansowego/kwatermistrzowskiego

– osoby do 26 roku życia netto: 3.937,57 zł. powyżej 26 roku życia netto: 3.669,57 zł.

Więcej informacji na temat rekrutacji: https://sw.gov.pl/rekrutacja lub https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Opolu

Artykuł sponsorowany