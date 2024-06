Pijany przyjechał rowerem na komendę z narkotykami. Był poszukiwany

Wybory do Parlamentu Europejskiego. On zrobił rekordowy wynik. Sześciu europosłów z regionu

Pijany przyjechał na komendę z narkotykami. Był poszukiwany

Do tej niecodziennej sytuacji doszło w niedzielę, 9 czerwca, po godz. 21:00. Do Komendy Powiatowej Policji w Górze na rowerze przyjechał 29–letni mieszkaniec powiatu górowskiego. W trakcie rozmowy z przyjezdnym, policjant wyczuł, że może on być pijany. Po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu, a alkomat wykazał u niego prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu! Policjanci po sprawdzeniu 29-latka w policyjnych bazach danych ustalili, że jest on poszukiwany przez Komendę Miejską Policji w Lesznie za popełnioną w przeszłości kradzież. Na tym jednak interwencja wobec mężczyzny nie zakończyła się!

- Po zatrzymaniu i przeszukaniu rzeczy osobistych, policjanci znaleźli w jego rzeczach woreczek strunowy z zawartością metamfetaminy. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty - podsumowują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

GALERIA. Wjechał motocyklem w łosia! Wielka tragedia, 18-latek nie miał szans. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Nocny wypadek na DK 25! Rannych aż 7 osób Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.