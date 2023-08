Dożynki Powiatowo-Gminne w Jordanowie Śląskim. Moc atrakcji dla mieszkańców!

48 Hours Challenge – zniknij bez śladu. To wyzwanie może mieć tragiczne skutki!

Tę datę warto już dziś zapisać sobie w kalendarzu. W sobotę, 26 sierpnia odbędą się Dożynki Powiatowo-Gminne. Samo wydarzenie rozpocznie się od części oficjalnej, w tym m.in. tradycyjne dożynkowe obrządki, czyli przemarsz korowodu dożynkowego, uroczysta msza święta, obrządek chleba oraz ceremonialne otwarcie Dożynek.

Organizatorzy zaplanowali także szereg wydarzeń towarzyszących dla przybyłych mieszkańców. Część artystyczną rozpocznie prezentacja orkiestry dętej z Dzierżoniowa, następnie wystąpi Zespół Górali Czadeckich „Strzegomianki”, lokalna artystka Lila Wróbel i Zespół ReiN.

Tuż przed godziną 20:00 na scenie pojawi się Romann Boskki, raper, wydawca, producent oraz działacz społeczny. Kolejny występ to gwiazda polskiej sceny disco polo, znani z ognistego temperamentu i niezwykłej przebojowości – Zespół Power Play, rozsławiony takimi hitami jak m.in. „Lubisz to lubisz”, „Co ma być to będzie” czy „Miła ma”.

Jednak to nie wszystko. Po energetycznej rozgrzewce, przed Państwem wystąpi Gwiazda wieczoru: Jacek Stachursky.

Zanim jednak artysta pojawi się na scenie, organizatorzy przygotowali niezwykły pokazu ognia w wykonaniu grupy Falcon Fire.

Dodatkowo pojawi się także strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci oraz dmuchańce.

Oto szczegółowy program imprezy:

12.45 – 13.00 Przemarsz korowodu dożynkowego spod Urzędu Gminy do kościoła przy akompaniamencie orkiestry dętej z Dzierżoniowa

13.00 – 14.15 Uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Jordanowie Śląskim przy oprawie orkiestry dętej z Dzierżoniowa

14.15 – 14.30 Przemarsz korowodu dożynkowego z kościoła na miejsce Uroczystości przy akompaniamencie orkiestry dętej z Dzierżoniowa

14.30 – 15.00 Powitanie gości zaproszonych przez Starostę i Gospodarza Gminy

15.00 – 15.15 Obrządek chleba przygotowany przez „Strzegomianki”

15.30 – 16.30 Prezentacja orkiestry dętej z Dzierżoniowa

16.40 – 17.30 Występ „Strzegomianek”

17.40 – 18.20 Lila Wróbel

18.30 – 19.30 Zespół ReiN

19.45 – 20.30 Roman Bosski

21.00 – 22.15 Koncert formacji „POWER PLAY”

22.15 – 22.45 Pokaz ognia

22.30 – 23.30 Recital STACHURSKY’EGO

23.30 – 4.00 Dyskoteka „Pod Gwiazdami”

Organizatorami wydarzenia jest Powiat Wrocławski oraz Gmina Jordanów Śląski.