Działania skierowane do młodzieży i seniorów z powiat wrocławskiego!

Festiwal Talentów zorganizowany przez Młodzieżową Radę Powiatu Wrocławskiego

3 października 2023 roku odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Talentów, zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Powiatu Wrocławskiego. W roli prowadzących wystąpili: przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego – Oliwia Medyńska wraz z radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego tj.: Weroniką Siekierką, Konradem Dudziec oraz Mateuszem Skwarą.

Podczas eventu odkryliśmy siedem wyjątkowych talentów, zaprezentowanych przez: Polę Marmol, Jeremiego Błońskiego, Sophię Suzgun, Elizę Suzgun, Karola Hełkę, Wiktorię Waszczuk oraz Marię Waligórę. Wykonawcy mogli liczyć na ogromne wsparcie ze strony rodziny oraz przyjaciół.

i Autor: materiały prasowe

Przed koncertem głos zabrał Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki, który podziękował młodzieży za zaangażowanie mieszkańców powiatu w tak wspaniałe, jednoczące ludzi wydarzenie. Zachęcał młodzież do brania udziału w przyszłych edycjach Festiwalu Talentów oraz pogratulował rodzicom tak zdolnych dzieci. Na widowni obecne były również: Członek Zarządu – Barbara Kosterska oraz Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego – Beata Pierzchała.

Spotkanie nie obyło się również bez rozdania nagród oraz dyplomów, które wręczył sam Starosta. Jurorzy jednogłośnie przyznali pierwsze miejsca dla każdego z finalistów. Widownia mogła dodatkowo cieszyć się bonusowymi występami śmiałków, którzy nie chcieli tak szybko rozstawać się ze sceną.

Podsumowując, Młodzieżowa Rada Powiatu Wrocławskiego coraz prężniej się rozwija, imponując swoimi działaniami. Przewodnicząca Oliwia Medyńska twierdzi, że to dopiero początek fantastycznej przygody i wyzwań, które mają w planach.

i Autor: materiały prasowe

„Powiat dla młodych – łączymy pokolenia”

4 października w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyło się II Forum Młodzieży Powiatu Wrocławskiego z udziałem przedstawicieli Powiatu: Romana Potockiego Starosty Powiatu Wrocławskiego, Członka Zarządu Barbary Kosterskiej, Anny Żygadło Sekretarza Powiatu, Piotra Chmurzyńskiego Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Wiceprzewodniczącej Rady Anny Chmielewskiej.

- Nasza młodzież ma ogromny potencjał do tworzenia pozytywnych zmian społecznych. Ich energia i determinacja sprawiają, że są w stanie podejmować trudne tematy i działać na rzecz spraw, które są im bliskie […] – powiedział podczas swojego przemówienia Starosta Roman Potocki – „[…], dlatego właśnie tak ważne jest organizowanie takich spotkań jak to. Chcemy, aby młodzież miała możliwość wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie i wspólnego planowania działań na rzecz naszego powiatu.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy: Beata Pierzchała Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz jej zastępca Joanna Brodowska, Aleksandra Podgórska Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego, Agnieszka Kosztyło-Pałys Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Arleta Szmigielska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z zastępcą Magdaleną Kuźnicką.

- Obecność młodzieży i zaangażowanie na forum pokazuje, że młodzi ludzie są gotowi brać odpowiedzialność za swoją przyszłość i przyszłość naszego powiatu – mówiła prowadząca II Forum Młodzieży Powiatu Wrocławskiego Beata Pierzchała.

- Młodzież jest tą siłą, która będzie kształtować naszą przyszłość. Wasze pomysły, pasje, zaangażowanie i twórcza energia są kluczowe dla rozwoju naszego powiatu. To Wy macie świeże spojrzenie na świat, nowe pomysły i odwagę, aby je realizować – powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński.

Oprócz przedstawicieli Powiatu Wrocławskiego gośćmi wydarzenia była przede wszystkim młodzież bez której wydarzenie nie miałoby znaczenia. Licznie zgromadzeni młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach i Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce miała okazję uczestniczyć w niezwykle interesujących panelach dyskusyjnych, których prelegentami byli m.in. studenci Politechniki Wrocławskiej z Koła Naukowego Off-Road – Projekt Scorpio, przedstawiciele Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego, Fundacji Świetlicy Rozwoju mind-body-soul. W forum w roli prelegenta wziął również udział Maciej Szczepaniak polski pilot rajdowy, który może poszczycić się takimi osiągnięciami jak m.in. zwycięstwo w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w 2004, 2005 i 2006 roku.

Zaraz po powitaniu zebranych gości, pierwszym wystąpieniem była prezentacja Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego pn. „Przyszłość w naszych rękach", podczas którego Oliwia Medyńska Przewodnicząca Rady Młodzieży Powiatu Wrocławskiego przedstawiła cele oraz działania Rady od początku jej powstania.

Następnym punktem programu forum było wystąpienie Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk pn. „To, że działasz, robi różnicę”, które przybliżyło młodzieży swoją działalność, tym samym zachęcając do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Tomasza Wojciechowskiego, która miała na celu przybliżyć działalność Fundacji Świetlicy Rozwoju mind-body-soul. Tomasz opowiedział m.in. o akcji zalesiania pustych terenów czy warsztatach „Moje emocje i uczucia”. Za każdym razem podkreślał, że nazwa body-mind-soul nie jest przypadkowa – ma na celu przypomnienie o zachowaniu balansu w tych trzech sferach, które pomagają osiągnąć harmonię i spokój.

Niesamowicie ciekawym i inspirującym punktem forum był wywiad z Maciejem Szczepaniakiem. Pilot rajdowy podejmował się współpracy m.in. z Robertem Kubicą czy Kajetanem Kajetanowiczem. W 2021 roku zdobył tytuł mistrza świata FIA WRC3, a wraz z Kajetanem Kajetanowiczem drugi raz z rzędu wygrali puchar w kategorii WRC2 podczas Rajdu Safari, rozgrywanego w Kenii w 2023r. Zawodowiec opowiedział o swoim dzieciństwie oraz o początkach kariery. Jak się okazało, co prawda marzył on jako dziecko o pracy rajdowca, jednak z czasem inne sprawy stały się dla niego ważne.

„Moje życie w większości opiera się na przypadkach” – zażartował Szczepaniak - „mimo, że jako jedyny z moich kolegów nie miałem prawa jazdy to całkiem przypadkiem przez swoją koleżankę poznałem ludzi dzięki którym teraz robię to co robię... tak czy inaczej na drodze publicznej poruszam się oczywiście zgodnie z przepisami”.

Ostatnim panelem dyskusyjnym było wystąpienie Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego i Studentów reprezentujących Politechnikę Wrocławską pn. „Ludzie nie z tej ziemi – warto podążać za marzeniami”. Podczas wystąpienia młodzież mogła poznać tajniki pracy nad najnowocześniejszą technologią kosmiczną. Studenci zaprezentowali autorski łazik, który towarzyszy im podczas konkursów w Stanach Zjednoczonych czy w Turcji. Po profesjonalnej prezentacji sprzętu rozpoczęła się fala pytań ze strony młodzieży, m.in. podobieństwa do łazików pracujących w kosmosie oraz najmniejszych detalach w konstrukcji. „Wierzymy, że zajmując się sprawami kosmosu, rozwiążemy wiele problemów na ziemi” – stwierdzili jednogłośnie wszyscy prelegenci.

Podczas forum nie zabrakło dodatkowych atrakcji takich jak poczęstunek dla gości w postaci pizzy czy odwiedziny kosmicznych Transformersów. Zwieńczeniem II Forum Młodzieży Powiatu Wrocławskiego był koncert zespołów. Na scenie muzycznej mogliśmy gościć takich wykonawców jak Banach & Mociu, Roman Bosski oraz gwiazdę wieczoru PlanBe.

Spotkanie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu Wrocławskiego i jest współfinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego.

III Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego

13 października br. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyło się długo wyczekiwane III Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego, w którym uczestniczyło 100 seniorów, reprezentujących wszystkie gminy Powiatu Wrocławskiego.

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego – Beata Pierzchała powitała zaproszonych gości i rozpoczęła wydarzenie. W kolejnej części spotkania głos zabrał Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. - Cieszę się, że znowu tak wielu seniorów angażuje się w funkcjonowanie Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego. Zaplanowaliśmy na dziś prelekcje o tym, co dla nas wszystkich najważniejsze, czyli o zdrowiu.

Następnie głos zabrał wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, który nie ukrywał swojego zaskoczenia frekwencją seniorów na forum. Zgodził się on ze słowami przedmówcy i życzył wszystkim seniorom zdrowia. Dodatkowo wspomniał o ważnej roli przekazywania tradycji i historii młodszym pokoleniom.

Na spotkaniu pojawili się również: Wicestarosta Andrzej Szawan, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Anną Chmielewską, Członkowie Zarządu: Wiesław Zając, Barbara Kosterska; Sekretarz Anna Żygadło, Przedstawiciele Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Społecznego – Piotr Drzewiński i Arleta Ciarczyńska.

Podczas forum zgromadzeni wysłuchali prelekcji: lekarza Macieja Parauzela, poświęconej zdrowiu osób starszych, w tym sposobów nowoczesnego leczenia. Zaprezentował się również doktor Sebastian Łaźniak, który rozruszał towarzystwo szybkimi ćwiczeniami i rozpoczął wykład dotyczący profilaktyki chorób i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Seniorzy doświadczyli także profesjonalnego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadziła ratowniczka medyczna Natalia Koślacz.Kolejny punkt spotkania należał do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Starszy aspirant Michał Kawalec podzielił się z seniorami swoją wiedzą na temat aktualnych typów przestępstw względem osób starszych. Wykład miał na celu poszerzenie świadomości obecnych i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa w sieci i nie tylko.Po krótkiej przerwie kawowej wraz z Panem Piotrem Drzewińskim – Przewodniczącym Rady Seniorów, rozstrzygnięto konkurs fotograficzny zorganizowany dla Rady Seniorów oraz wręczono przyznane nagrody.

Zwyciężyły:

Melania Rewig w kategorii „Z życia seniora”,

Teresa Budzowska w kategorii „Kulinarny Powiat Wrocławski”,

Elżbieta Snarska w kategorii „Najpiękniejszy Zakątek Powiatu Wrocławskiego”.

Następnym krokiem spotkania była prezentacja twórczości seniorów naszego powiatu. Byliśmy świadkami skeczy kabaretowych, śpiewu wraz z grą na instrumentach czy tańca. Niektórzy także recytowali wiersze. Publiczność była zachwycona energią i pomysłowością seniorów. Na zakończenie odbył się występ operetki wrocławskiej z programem „Kiepuriada”, który zebrał ogromne owacje.

Zwieńczeniem spotkania był uroczysty obiad w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.