Ferie na Maxa. Półkolonie w Hali Stulecia

W tym roku ferie w naszym województwie zaczynają się już 15 stycznia. Dlatego warto zapoznać się z ofertą półkolonii, dopóki są jeszcze wolne miejsca. Hala Stulecia od kilkunastu lat przygotowuje propozycję dla najmłodszych.

Zimowe półkolonie w Hali Stulecia to codzienne warsztaty architektoniczne. W ich trakcie uczestnicy biorą udział w grach zespołowych i zabawach pod okiem doświadczonych animatorów i pedagogów. Każdy turnus zabiera uczestników w inną, niesamowitą przygodę, w czasie której młodzi adepci zdobywają wiedzę i poszerzają swoje horyzonty – odkrywają architektoniczne konstrukcje i niezwykłości przyrody. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dobra zabawa gwarantowana!

· Turnus I: Misja odkryj swoje supermoce!

W Hali Stulecia na półkoloniach każdy może zostać Superbohaterem. Tym razem dzieciaki użyją niezwykłych mocy, by wyruszyć na ratunek Ziemi. Zainspirowani światem Batmana, Supermana czy Wonder Woman zastanowią się, w jaki sposób wykorzystać ich moce, by pomóc naszej planecie. Ponadto uczestnicy pomyślą, jak projektować i budować z szacunkiem dla środowiska.

· Turnus II: Tropem zagadek: sekret długowiecznej Hali Stulecia

Scenariusz na drugi tydzień ferii to rozwiązanie zagadki zuchwałego przestępstwa, do którego doszło w Hali Stulecia. Ktoś skradł sekretny przepis na długowieczny beton Hali Stulecia. Max Berg i cała ekipa budowlana znaleźli się w potrzasku. Trzeba podążyć śladami zuchwałych złodziejaszków. Uczestnicy półkolonii staną się ekipą detektywów.

Hala Stulecia zapewni dzieciom 5 dni kreatywnej zabawy i nauki od godziny 7.30 do 17.00. Pracują tu doświadczone i wykwalifikowane edukatorki, które potrafią skraść serce każdego dziecka. Autorski program zajęć zawsze tworzony jest tak, by uwzględnić wszechstronny rozwój, aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie oraz rozwijanie pasji uczestników. Czekają na nich angażujące warsztaty i intrygujące zadania. Dzieci dużo przebywają na świeżym powietrzu. Mają zapewnione pełne wyżywienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb (nietolerancje pokarmowe, alergie, diety). Nad menu czuwa Executive chef Hali Stulecia Katarzyna Daniłowicz, zwyciężczyni TOP Chef Polska.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.halastulecia.pl.

