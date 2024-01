badania we Wrocławiu

O edukacyjną część wycieczki zadba Visitor Centre, w którym można zapoznać się z historią Hali Stulecia, przekonać się dlaczego Max Berg, architekt miejski Breslau uważany jest za geniusza oraz czym jest wrocławski modernizm. Przede wszystkim jedna Visitor Centre to turystyczna brama pod samą kopułę Hali.

Już w grudniu mieszkańcy Wrocławia przekonali się, że Zimowa Pergola czyli iluminacja świetlna może okazać się świetną atrakcją dla dużych i małych spacerowiczów. Co dwadzieścia minut odbywają się też pokazy specjalne, którym towarzyszy muzyka w tle. Od stycznia na odwiedzających czeka nowy repertuar. Pergola niewątpliwie to jedna z najlepszych spacerowych lokalizacji we Wrocławiu, a sąsiedztwo urokliwego Parku Szczytnickiego, ulokowanego tuż obok sprawia, że można tu zagościć na długie godziny.

Przy okazji spaceru warto odwiedzać Bistro lub Restauracje Tarasowa, znajdujące się we Wrocławskim Centrum Kongresowym będącym częścią kompleksu. W styczniowej ofercie bistro znajdziecie między innymi rozgrzewające herbaty, grzane wino i piwo, a także buły i zapiekanki (zarówno w wersji mięsnej, jak i wegetariańskiej). W witrynie dostępne są też słodkie wypieki i rzemieślnicze lody, przygotowywane na miejscu. Wszystkie dania można zakupić na wynos i spacerować po okolicy, podziwiając zimową scenerię. Restauracji Tarasowej można delektować się kuchnią dolnośląską w nowoczesnym wydaniu, a menu zmienia się w zależności od dostępności składników.

i Autor: materiały prasowe Ferie w kompleksie Hali Stulecia

Pokazy iluminacji świątecznej odbywają się każdego dnia od 16 do 22, co 20 minut.

Z oferty Bistro można skorzystać od piątku do niedzieli.

piątek | 12 – 18

sobota – niedziela | 12 - 21

Restauracja Tarasowa czynna jest od wtorku do niedzieli.

wtorek – piątek | 16 – 22

sobota | 13 – 22

niedziela | 13 – 21

Godziny otwarcia Visitor Centre

wtorek - niedziela | 10 – 17

