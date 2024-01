Hala Stulecia – dzieło geniusza

jak do tego doszło?

Co się tam stało?

Trudno sobie wyobrazić Wrocław bez Hali Stulecia, Pergoli, Pawilonu Czterech Kopuł czy Ogrodu Japońskiego. Co je łączy? Wszystkie zostały zbudowane na potrzeby Wystawy Stulecia - jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Wrocławia. Rozmach przedsięwzięcia można dzisiaj porównać jedynie do Wystaw Światowych EXPO – wydarzeń, które potrafią odmienić nie tylko organizujące je miasta, ale nawet całe państwa. A skoro w Paryżu na podobną okoliczność w 1889 r. zbudowano Wieżę Eiffla, w Breslau także zamierzano działać z przytupem. Konieczne było zaprojektowanie nowej przestrzeni, z powodzeniem łączącej funkcje ekspozycyjne, rekreacyjne i widowiskowe. W sąsiedztwie ogrodu zoologicznego wygospodarowano pokaźną działkę i rozpisano konkurs. Spośród 43 zgłoszonych projektów wybrany został koncept miejskiego architekta, Maksa Berga. Wizjonerski. Nowatorski. Szalenie odważny. Projekt „Katedry Demokracji”, jak mówił od samego początku o Hali Stulecia Berg.

Dlaczego katedra, dlaczego demokracji?

Czy architektura może być demokratyczna? Tak właśnie uważał Berg, idealista i modernista, który chciał architekturą angażować w życie społeczne, naukowe, kulturalne i sportowe jak najwięcej obywateli. Udział w przedstawieniach, koncertach, zawodach, debatach czy wystawach miał przestać być przywilejem dla wybranych. Tak powstała rekordowa, wybitnie wielofunkcyjna, ale robiąca wrażenie jak najwspanialsze katedry, Hala Stulecia. Skojarzenia z gotyckimi katedrami są jak najbardziej uzasadnione również z powodu charakterystycznej żebrowej kopuły Hali Stulecia. To świadomy zabieg Maksa Berga, dokładnie o taki „efekt wow” i taką zabawę ze światłem, jak w katedrach, mu chodziło.

Mur-beton, żel-beton!

Hala Stulecia jest też chyba najlepszy dowodem na to, jak ambitny był zawsze Wrocław. Dzisiaj budowla wciąż robi piorunujące wrażenie, ale blisko 111 lat temu wielu wydawała się po prostu nierealna. Nigdzie wcześniej nie zastosowano takich technologii, nie zbudowano tak dużej kopuły, nigdzie na świecie nie było wtedy większych organów. Rozmach? Mało powiedziane, to wizjonerstwo i geniusz, a potwierdziło to w 2006 r. samo UNESCO wpisując Halę Stulecia na Listę światowego dziedzictwa.

Jednak Max Berg z realizacją swojego pomysłu miał raczej pod górkę. Niewiele brakowało, a projekt Hali Stulecia nie zostałby zaakceptowany przez miejskich radnych. W debacie w Ratuszu padały różne epitety, z tortem, gazomierzem i pudłem na kapelusze na czele. W Berga nie wierzyła nawet ekipa pracująca przy budowie Hali – odmówiła mu usunięcia śrub ostatnich szalunków, obawiając się zawalenia kopuły. Architekt musiał poprosić o pomoc przypadkowego przechodnia, wynagradzając go za wykonaną pracę złotą marką. I co? Mur-beton. Stoi i świetnie służy mieszkańcom Wrocławia do dzisiaj.

