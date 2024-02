i Autor: materiały prasowe Hala Stulecia zaprasza dzieci i młodzież na ciekawe warsztaty

Co by było, gdyby…

Hala Stulecia zaprasza dzieci i młodzież na ciekawe warsztaty

15:59 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Od marca rusza wiosenna edycja Dziecięcego i Młodzieżowego Studia Architektury, czyli sobotnich warsztatów w Hali Stulecia. Tym razem wspólnie zastanowimy się co by było, gdyby… Dlatego jeśli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, a do tego projektować i budować, to przez 9 najbliższych weekendów przychodź do Hali Stulecia!