Harlem Globetrotters ponownie w trasie Spektakularny mecz koszykarski już 25 kwietnia w Hali Stulecia

Łzy płyną do oczu

Wrocław w europejskim projekcie NEEST. Po co skanuje się budynki na Przedmieściu Oławskim

Globbtrotters to drużyna koszykarska sławna na całym świecie. W tym roku po raz kolejny w ramach trasy Harlem Globetrotters 2024 World Tour odwiedzi ponad 400 miast w ok. 25 krajach. Jednym z nich jest Miasto Stu Mostów, w którym masz niepowtarzalną okazję obejrzeć show koszykówki, a także całą rodziną wziąć udział w zabawach z piłką!

i Autor: mat. prasowe Harlem Globetrotters w Hali Stulecia

Zobacz to na własne oczy

Już niebawem gwiazdy Globetrotters wystąpią w meczu przeciwko Washington Generals, prezentując niesamowite umiejętności i słynne sztuczki koszykarskie. Dribbling, spin, slam i dunk to popisowe numery kultowej drużyny! Mecz Harlem Globetrotters to świetne widowisko koszykarskie, ale też mnóstwo zabawy i śmiechu, dostarczane fanom od blisko 100 lat! Przyjdź, a zobaczysz niesamowicie zabawne maskotki Globetrotters - Globie i Big G. Gorące rytmy i energetyczną muzykę zaserwuje tego dnia Dj Globetrotters, a ty będziesz miał mnóstwo okazji do zrobienia zdjęć czy nagrania pamiątkowego filmu.

i Autor: mat. prasowe Harlem Globetrotters w Hali Stulecia

Konkurs wsadów

To trzeba zobaczyć! Tuż po zakończeniu meczu odbędzie się emocjonujący konkurs wsadów między Globetrotters a Generals. Legendy koszykówki zaprezentują fanom najciekawsze i najbardziej nowatorskie rzuty trickowe!

i Autor: mat. prasowe Harlem Globetrotters w Hali Stulecia

Globbtrotters we Wrocławiu

Pokaz Harlem Globetrotters odbędzie się o godz. 19 w Hali Stulecia we Wrocławiu. Wstęp o godzinie 18.00. Ale zanim to nastąpi możesz skorzystać z:

MAGIC PASS (godz. 17) – to interaktywne 30-min. Przedstawienie, w którym możesz wziąć udział ty i twoi bliscy, rzucając do kosza, ucząc się sztuczek, dryblingu i robiąc zdjęcia ze swoimi idolami;

(godz. 17) – to interaktywne 30-min. Przedstawienie, w którym możesz wziąć udział ty i twoi bliscy, rzucając do kosza, ucząc się sztuczek, dryblingu i robiąc zdjęcia ze swoimi idolami; MAGIC PASS & Bilet Ławka VIP (godz. 17.30) – oprócz wspomnianej interakcjami z ulubionymi graczami możesz usiąść obok nich na ławce, spędzić z nimi czas czy zdobyć upragnione autografy – ilość miejsc ograniczona do 8.

Dodatkowo każdy gość otrzyma wyjątkowy zestaw upominków, a w nim m.in. replikę koszulki zawodnika (rozmiary dla dzieci i dorosłych), smycz Bilety dostępne na: www.harlemglobetrotters-poland.pl. Czy wiesz, że każdy kibic mający bilet Globbtrotters po meczu może wejść na boisko i być jeszcze bliżej supergwiazd koszykówki?! Umożliwia to dostęp do 5th Quarter. Uściśnij dłoń ulubionemu Globbtrotterowi i zapamiętaj to wydarzenie na całe życie!

i Autor: mat. prasowe Harlem Globetrotters w Hali Stulecia

Artykuł sponsorowany