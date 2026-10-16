"Harry Potter" czy "Władca Pierścieni"? Szybki quiz o legendarnych postaciach. 8 pytanie zaskakuje

"Harry Potter" czy "Władca Pierścieni"? Szybki quiz o legendarnych postaciach. Pytanie nr 8 zaskakuje Pytanie 1 z 10 Hermiona Granger to jedna z głównych bohaterek... "Harry'ego Pottera" "Władcy Pierścieni" Następne pytanie

Szybki quiz "Super Expressu": "Harry Potter" czy "Władca Pierścieni"?

"Harry Potter" od J.K. Rowling i "Władca Pierścieni" autorstwa J.R.R. Tolkiena - nie można zliczyć wszystkich sympatyków tych serii. Książki, filmy, gry, fora dyskusyjne, zloty fanów - to zaledwie ułamek tego, co dzieje się wokół czarodzieja z blizną i dzielnych postaci, mierzących się z oddziałami Saurona. Wśród czytelników "Super Expressu" jest wielu takich, którzy wielokrotnie czytali i oglądali dzieła, związane z "Harry'm Potterem" i "Władcą Pierścieni".

Pozostaje pytanie, czy dobrze zapamiętali bohaterów? Sprawdzimy to przy pomocy 10 pytań. Test zaliczamy dopiero od... 9 poprawnych odpowiedzi! Quiz "SE" znajdziecie powyżej. Trzymamy mocno kciuki!

Co to jest quiz?

Quiz to forma intelektualnej rozrywki, polegająca na zadawaniu pytań, na które odpowiedzi należy szukać, łącząc dostępne informacje z ogólną wiedzą. Kluczem do dobrej zabawy jest to, by rozwiązanie nie było od razu oczywiste - często wymaga to dyskusji i wspólnego eliminowania błędnych tropów.

W "Super Expressie" przygotowujemy quizy z różnych dziedzin. Lubimy geografię, ale nie zapominamy również o sporcie, filmie, historii, rozrywce, polityce, czy naukach ścisłych. Staramy się zapewnić dobrą zabawę starszym i młodszym czytelnikom.