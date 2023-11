Igrzyska Śmierci we Wrocławiu! Nasze miasto trafiło do Hollywood

QUIZ. Ortografia dla mistrzów! Trudne słowa na literę "c". Celujemy w wynik 10/12 minimum!

– Wrocław jako miejsce realizacji tak ważnych zdjęć oraz baza produkcji wygrał z kilkoma innymi miastami europejskimi – mówi z dumą Robert Golba, prezes Zarządu Alex Stern, firmy odpowiedzialnej za produkcję i realizację zdjęć w Polsce.

To już piąty film z serii „Igrzyska śmierci”. Cała seria powstała na kanwie powieści Suzanne Collins o tym samym tytule. Pierwsza część pozwoliła Wytwórni Lionsgate w 2012 r. ustanowić rekord sprzedanych w ciągu doby wejściówek, poprzednio ustanowiony przez sagę „Zmierzch”. Popularność i siłę amerykańskiej produkcji potwierdzają nagrody m. in. Złotego Globa, Saturna, MTV, a także dziesiątki nominacji.

i Autor: materiały prasowe

Ekipa pokochała Wrocław

Za scenariusz do „Ballady ptaków i węży” odpowiadają Michael Lesslie i Michael Arndt, a za reżyserię Francis Lawrence, który pracował już przy poprzednich częściach Igrzysk.

– Francis Lawrence, reżyser filmu, bardzo polubił Wrocław. Każdego wolnego dnia chodził na Rynek do tutejszych kawiarni, aby napić się kawy. W wolne niedziele zaś uwielbiał eksplorować lokalne restauracje, poznając przy tym tradycyjną polską kuchnię – zdradza Robert Golba.

W nagraniach udział wzięły gwiazdy światowego kina m.in.: Rachel Zegler (odtwórczyni Lucy Gray), zdobywczyni Złotego Globu za najlepszą aktorkę w musicalu „West Side Story”, Peter Dinklage (Casca Highbottom), także wyróżniony Złotym Globem jako aktor drugoplanowy w „Grze o tron” czy Hunter Schafer (Tigris), aktorka kojarzona z jedną z głównych ról w serialu „Euforia”.

Zdjęcia we Wrocławiu, w Hali Stulecia trwały od 11 lipca do 5 listopada 2022 r.

– Cała amerykańska ekipa aktorów i producentów poznawała zakątki Wrocławia, umawiając się na wspólne szukanie wrocławskich krasnali na podstawie specjalnych map przygotowanych przez Biuro Promocji Miasta i Turystyki. Wszyscy bawili się przy tym wspaniale! Mika Saito (szefowa produkcji przyp. red.) zakochała się we wrocławskich pączkach. Kupowała je dla siebie i całej załogi, a następnie robili degustacje smaków - opowiada Marianna Rowińska, producentka firmy Alex Stern.

i Autor: materiały prasowe

Hala Stulecia, zaprojektowana przez niemieckiego architekta i wizjonera Maxa Berga, w 2006 r. wpisana została na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Teraz stała się jednym z najważniejszym elementów scenografii wielkiego hollywoodzkiego hitu.

- Produkcja Igrzysk Śmierci to bez wątpienia jedna z najbardziej wymagających i niesamowitych realizacji w całej, bardzo bogatej przecież, historii Hali Stulecia. Jesteśmy dumni, że tak profesjonalna ekipa wybrała właśnie nasz obiekt. Zawdzięczamy to oczywiście niezwykłej modernistycznej kopule, ale też całemu nowoczesnemu zapleczu, jakie ma zarówno hala, jak i cały kompleks – mówi Jakub Grudniewski, prezes Hali Stulecia.

Pierwszy światowy trailer do najnowszej części „Igrzysk śmierci” z wrocławskimi akcentami obejrzało już 21 mln widzów na świecie. Prapremiera filmu odbyła się już w poniedziałek we Wrocławiu m.in. w Hali Stulecia. Od piątku 14.11 można go już oglądać w kinach w całej Polsce.

