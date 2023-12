Ilu osób mieszka we Wrocławiu? Tego nikt się nie spodziewał!

Wrocław. Znamy realną liczbę mieszkańców

Według danych GUS, Narodowego Spisu Powszechnego czy bazy PESEL, wrocławian - w zależności od sposobu liczenia - jest od 600 do 675 tysięcy. Każdy, kto mieszka we Wrocławiu jednak zdaje sobie sprawę, że to statystyki bardzo zaniżone. Jak bardzo? Władze miasta postanowiły to sprawdzić i zleciły ekspertyzę fachowcom z Pracowni Demografii i Statystyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Odpowiedź może być zaskakująca.

Według wyliczeń specjalistów, na koniec 2022 roku we Wrocławiu mieszkało 893 506 osób! - Wzięliśmy pod uwagę nie tylko 11 dużych baz danych, takich jak informacje z GUSu czy Narodowego Spisu Powszechnego. Ale braliśmy też pod uwagę takie informacje jak rekrutacja do przedszkoli, lokalizacja dużych nowy osiedli, a nawet budynki i kompleksy użytkowania terenu czy System Informacji Przestrzennej Wrocławia. Wreszcie liczbę lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, zamieszkałych i niezamieszkałych. Ale to tylko jedna strona medalu tego badani. Drugą jest jego szczegółowość. Udało nam się podzielić Wrocław na 400 mikroobszarów z dokładną liczbą ludności – mówi dr hab. Robert Szmytkie, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, który przewodził zespołowi badaczy.

Skąd takie wielkie różnice między danymi GUS czy Narodowego Spisu Powszechnego, a wynikami ekspertyzy? Oficjalne dane nie biorą pod uwagę imigrantów czy ludzi niezameldowanych. Taki osób mieszkających we Wrocławiu jest łącznie z zameldowanymi niemal 900 tys. W tym gronie są wliczone osoby nocujące we Wrocławiu, bez ludzi dojeżdżających do pracy czy szkoły z gmin sąsiadujących.

- Wrocław nie jest już miastem 600-tysięcznym, tylko za chwilę milionowym – podsumował prezydent Jacek Sutryk.

To oczywiście ma kolosalne znaczenie dla planowania i rozwoju miasta. - Jak ważne jest to opracowanie, szczególnie w podziale na mniejsze obszary, pokazuje np. jeden z obwodów Jagodna - gdzie zamieszkuje, jak wynika z nowej ekspertyzy prawie 8000 osób, a zameldowanych jest tylko 3300 – mówi Monika Kozłowska Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności