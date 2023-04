Inkubatory w Ptaszarni – jak wygląda klucie?

Klucie się ptaka to fascynujący proces, w którym zwierzęciu czasami trzeba pomóc. Dlatego we wrocławskim zoo są inkubatory i odchowalniki (w nich pisklęta spędzają pierwsze dni życia). Inkubatory odtwarzają naturalne warunki panujące w gnieździe. To ważny aspekt w ochronie gatunkowej ptaków.

Klucie nie takie proste

Wydostanie się z jaja to nie lada wyczyn. Proces rozpoczynają wydawane przez pisklę głośne dźwięki, które powodują drgania pozostałych jaj, stymulując ptaki do klucia. Młode przekłuwa skorupkę dziobem, który zakończony jest tzw. zębem jajowym. „Wycina” nim otwór w miejscu, gdzie znajduje się komora powietrzna. Maluch może się wykluć dopiero wtedy, gdy jego woreczek żółciowy (stanowiący jego pokarm) wchłonie się do jamy ciała, a naczynka otaczających go błon - obeschną. Ich przerwanie grozi wykrwawieniem. Klucie może trwać od godziny do kilku godzin. U niektórych gatunków ptaków np. w sytuacji nieprawidłowego ułożenia pisklęcia w jaju, konieczna jest pomoc. Wydostanie się z jaja pochłania wiele energii, dlatego po wykluciu młode odpoczywa i schnie. Suchy pisklak trafia do odchowalnika, gdzie spędza dobę (niektóre gatunki np. strusie nandu czy kiwi spędzają w nim do 2 dni). Dotychczas w inkubatorach wrocławskiego zoo wykluły się m.in. kaczki podgorzałki i kury bankiwa.

i Autor: mat.prasowe

Wielkanocna „Aukcja z jajem” wystartowała

Na początku kwietnia br. ruszyła wielkanocna „Aukcja z jajem” – licytacja pisanek ręcznie malowanych przez opiekunów wrocławskiego zoo. Na wydmuszkach jaj strusi nandu przedstawili oni swoich podopiecznych. W ramach aukcji przewidziano aż 8 pisanek gigantów, które będą prezentowane w postach na profilu Facebook ZOO Wrocław codziennie o godz. 12.00 do 8 kwietnia. Licytowanie polega na zostawieniu komentarza pod zdjęciem wybranego jaja. Cały dochód z aukcji trafi do Fundacji DODO. Regulamin dostępny na stronie >>tutaj<<.