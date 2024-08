Izabela Parzyszek odnaleziona! Przyszła do znajomych w Bolesławcu

QUIZ. My podajemy nazwisko aktora, a Ty wskazujesz, w którym filmie nigdy nie zagrał! To trudniejsze niż myślisz

Izabela Parzyszek odnaleziona w Bolesławcu

Nagły zwrot, na szczęście pomyślny, w akcji poszukiwawczej zaginionej Izabeli Parzyszek z Kruszyna. Dopiero co służby zorganizowały we wtorek, 20 sierpnia, rano zakrojone na wielką skalę działania, a kilka godzin później 35-latka się odnalazła. Jako pierwsza poinformowała o tym, po godz. 13, Gazeta Wyborcza Wrocław. Wkrótce nieoficjalne doniesienia potwierdziła również Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Jak przyznała, kobieta znalazła się ok. godz. 11 w Bolesławcu.

- Otrzymaliśmy informację, że zapukała do drzwi mieszkania swoich znajomych w Bolesławcu. Była wygłodzona i wycieńczona. Obecnie trwają prace wyjaśniające, co działo się z 35-latką w tym czasie - powiedziała Gazecie Wrocławskiej prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.

Na szczęście kobiecie nie stało się nic poważnego, ale ze względu na fakt, żeby była wycieńczenia i bardzo zmęczona, trafiła pod opiekę lekarzy.

Gdzie Izabela Parzyszek była od 9 sierpnia? Śledczy będą musieli dopiero to ustalić. Rzeczniczka prokuratury informuje jednak, że na razie opinia publiczna nie będzie informowana o szczegółach.

Co się działo z kobietą przez 11 dni?

Przypomnijmy, że kobieta zaginęła 9 sierpnia wieczorem. Zadzwoniła do ojca, którego miała odebrać ze szpitala we Wrocławiu, że na autostradzie A4, między węzłami Chojnów i Lubiatów, zepsuł się jej samochód. Ostatni raz kontaktowała się z mężczyzną o godz. 19.40. Później znajomi ojca kobiety zastali na miejscu samochód, ale 35-latka przepadła bez wieści.

Przez 11 dni trwały jej poszukiwania. W tym czasie mnożyły się spekulacje, co mogło się stać z zaginioną.

Prokuratura w Bolesławcu wstępnie wszczęła śledztwo w kierunku art. 189. § 1. Kodeksu karnego, czyli pozbawienia wolności innej osoby. Prowadzono jednak czynności w różnych kierunkach, bowiem żadnej z możliwości nie można było wykluczyć.

Teraz śledczy będą musieli wyjaśnić, co działo się z kobietą w czasie od zaginięcia do odnalezienia.