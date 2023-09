Jak wynająć mieszkanie w TBS Wrocław

W pierwszej kolejności, warto uzyskać wcześniej zaświadczenie o dochodach z właściwego Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający złożenie wniosku o najem mieszkania. Dotyczy to wszystkich osób pełnoletnich, które mają zamieszkać w wybranym lokalu. Przydadzą się też zaświadczenia o niepełnosprawności. To pozwoli zaoszczędzić sporo czasu na kolejnych etapach procedury.

i Autor: materiały prasowe

Zostań najemcą TBS

Kolejnym krokiem będzie wizyta na stronie www.tbs.wroc.pl, w zakładce „Zostań najemcą TBS”. Tam znajdziemy najnowsze ogłoszenia o wolnych mieszkaniach TBS Wrocław na wynajem. W ogłoszeniu są informacje o adresie mieszkania, jego metrażu i liczbie pomieszczeń, a także o wysokości opłat za czynsz i wkładu w ramach partycypacji. Do ogłoszenia jest dołączony wniosek o najem, który należy wysłać do TBS wraz z zaświadczeniem o dochodach i innymi dokumentami, np. zaświadczeniem o niepełnosprawności. Dokumenty można złożyć: mailowo na adres ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl, osobiście lub pocztą na adres TBS Wrocław Sp. z o.o., ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław.

i Autor: materiały prasowe

Minimum formalności

Złożone wnioski o najem ocenia Komisja Mieszkaniowa w TBS Wrocław, która nadaje punkty w ramach kryteriów dodatkowych, wyłania najemcę i publikuje wyniki z kandydatem na najemcę na stronie www.tbs.wroc.pl. Po publikacji wyników naboru, pracownik TBS Wrocław kontaktuje się z wybranym najemcą i zaprasza na podpisanie umowy partycypacyjnej oraz kaucji za wynajem. Kiedy te wpłaty zostaną zaksięgowane przez TBS, najemca otrzymuje zaproszenie do podpisania umowy najmu. I to koniec formalności - można odebrać klucze do mieszkania i się wprowadzić. Wystarczy płacić regularnie czynsz i przestrzegać postanowień umowy najmu, aby mieszkać przez długie lata, płacąc przy tym najniższy czynsz za wynajem mieszkania we Wrocławiu.

i Autor: materiały prasowe

Więcej informacji

Wszystkie szczegółowe informacje o zasadach najmu mieszkania w TBS Wrocław są dostępne na naszej stronie internetowej www.tbs.wroc.pl, zakładka „Zostań najemcą TBS”. Można też zadać pytania w Biurze Obsługi Klienta: bok@tbs-wroclaw.com.pl, tel. (71) 325 28 95.

Artykuł Sponsorowany