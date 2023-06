Jedno z największych wrocławskich podwórek przechodzi metamorfozę

Wykonawca ogrodził teren budowy i zabezpieczył zieleń zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Podwórko o powierzchni ponad 1 ha będzie piękniało na oczach wrocławian. Pojawią się liczne udogodnienia dla mieszkańców, w tym dla tych najmłodszych.

„Kraina Wielkich Jezior”

Takim mianem okoliczni mieszkańcy nazywali jedno z najrozleglejszych podwórko we Wrocławiu. Skąd takie określenie? Największą bolączką blisko tysiąca mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z wnętrza były zalegające kałuże. Problem stojącej wody opadowej szczególnie zaznaczał się w centralnej części podwórka, w miejscu rozebranego budynku. Teraz to się zmieni.

Remont podwórka

Spółka Wrocławskie Mieszkania już rozpoczęła prace. Remont obejmuje odwodnienie nawierzchni oraz wbudowanie zbiorników retencyjnych, które rozwiążą problem kałuż. We wnętrzu zostanie zachowany układ komunikacyjny obwodowy, pojawią się nowe chodniki, a także strefa rekreacji! Powstanie plac zabaw dla najmłodszych oraz siłownia zewnętrzna dla młodzieży i osób starszych. Odnowione zostanie boisko i pojawią się piłko chwyty, które zapewne pozwolą uniknąć kilku sąsiedzkich konfliktów. Wnętrze rozświetlą w nocy latarnie ledowe. Oprócz organizacji miejsc parkingowych pojawią się wiaty i stojaki rowerowe, toalety dla psów, ławki oraz kosze na śmieci. Istniejąca zieleń zostanie uporządkowana, ale pojawią się też nowe nasadzenia w postaci traw i krzewów.

Program rewitalizacji podwórek

W ramach Programu Kompleksowej Modernizacji Podwórek Komunalnych na lata 2021-2024 zostanie wyremontowanych w sumie 35 gminnych wnętrz, które są pod opieką spółki Wrocławskie Mieszkania i Zarządu Zasobu Komunalnego. Łącznie prace pochłoną około 60 mln zł.

Artykuł sponsorowany