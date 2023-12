Katarzyna Daniłowicz poleca: Pierogi z wędzonym twarogiem i grzybową okrasą

Pierogi z wędzonym twarogiem i grzybową okrasą (ok. 50–60 szt.)

SKŁADNIKI NA FARSZ:

l Ziemniaki (ugotowane i potłuczone, z dodatkiem łyżki masła) 900 g

l Wędzony twaróg solankowy 600 g

l Cebula biała 150 g

l Olej 50 ml

l Masło 50 g

l Sok z cytryny 1 łyżka

l Sól

l Pieprz świeżo mielony

l Mąka pszenna lub orkiszowa 600 g

l Ciepła woda – ok. 300 ml (do konsystencji ciasta)

l 1 łyżka masła lub oleju

l Szczypta soli

i Autor: materiały prasowe

SPOSÓB WYKONANIA:

Ciasto:

Mąkę przesiać do miski, dodać ciepłą wodę, sól i olej, zagnieść ciasto, odstawić na 15 min.

Farsz:

Cebulę posiekać w drobną kostkę, przesmażyć na złoto na oleju, pod koniec dodając masło. Ugotowane i przetarte ziemniaki (najlepiej jeszcze ciepłe!) wymieszać w misce z serem i usmażoną cebulką (sera nie trzeba mielić, wystarczy rozdrobnić go rękami – bardzo dobrze miesza się z ciepłymi ziemniakami). Doprawić solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Formować kulki ok. 20–25 g. Z tak przygotowanego ciasta i farszu przygotować pierogi. Świetnie smakują z kwaśną śmietaną i smażonymi leśnymi grzybami. Można też wypróbować wersję ze „skwarkami” z grzybów w farszu – w takim wypadku zamiast 150 g cebuli należy wziąć 150–200 g mrożonych borowików lub podgrzybków, pokroić je w drobną kostkę i usmażyć na oleju i maśle, doprawiając solą i pieprzem. Tak przygotowane grzyby dodać do farszu zamiast cebulki.

Smacznego!

i Autor: materiały prasowe

Artykuł Sponsorowany