Osiedle Leśnica IX zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mieszkańcy mieli do dyspozycji miejsca do wypoczynku, dużo zieleni oraz sklepy i punkty usługowe. Powstało w sąsiedztwie Lasu Mokrzańskiego i Parku Leśnickiego. Na osiedlu nasadzono setki drzew i krzewów. Jest tu też bezpieczny plac zabaw. W 10 lokalach usługowych, które powstały w budynkach na osiedlu, już niedługo firmy lub sklepy będą mogły oferować swoje usługi.

Jakie mieszkania czekają na najemców?

We wrześniowym naborze lokatorów są dostępne mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 49 mkw. do 52 mkw. Gdy lokatorzy się do nich wprowadzą, będą mogli je swobodnie umeblować. Kuchnie w mieszkaniach w Leśnicy IX są wyposażone w kuchenkę i zlew, a w łazienkach zamontowano sanitariaty oraz kabinę prysznicową. Pozostałe elementy wystroju mieszkania leżą po stronie lokatorów. Co więcej, z każdego mieszkania jest wyjście na taras, balkon lub loggię - z widokiem na zieleń otaczającą osiedle.

Wynajmij mieszkanie na osiedlu Leśnica IX

Lokatorów Leśnicy IX wybiera Wydział Lokali Mieszkalnych UM Wrocławia na podstawie wniosków o wynajem. Informacje o warunkach najmu, niezbędnych dokumentach i wysokości opłat są dostępne na stronie www.tbs.wroc.pl, zakładka „Zostań najemcą TBS”. Na pytania dotyczące najmu odpowie Wydział Lokali Mieszkalnych UM Wrocławia mailowo (lesnica.nabor@um.wroc.pl) lub telefonicznie pod numerem (71) 777 71 94. Można też zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do TBS Wrocław: bok@tbs-wroclaw.com.pl, tel. (71) 325 28 95.

Kończy się nabór na lokale na osiedlu Leśnica IX

