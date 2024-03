Kopciuchy emitują do atmosfery szkodliwe substancje. Skorzystaj z pomocy miasta!

Gang Olsena w akcji. Wjechali do sklepu samochodem i ukradli cukierki… za 4 złote!

W 2019 r. Politechnika Wrocławska podliczyła, że we Wrocławiu jest 20 tys. lokali z piecami, z czego w 18 tys. grzeją kopciuchy, które trzeba wymienić - taki obowiązek na właścicieli domów i mieszkań nakłada uchwała antysmogowa. Miasto wspomaga w tym mieszkańców.

- 4 lata temu rozpoczęliśmy jeden z największych w Polsce programów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania – „Zmień Piec”. Na niespotykaną dotąd skalę przyłączaliśmy miejskie kamienice do sieci, a mieszkańcom Wrocławia zaproponowaliśmy system dopłat do wymiany kopciucha, dopłaty do rachunków za ogrzewanie, zwolnienia i ulgi w czynszu – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Rozpoczynając akcję „Zmień Piec” Wrocław odnotowywał rocznie 25 dni z krytyczną jakością powietrza. W 2023 r. takich dni było już tylko 9.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, miasto wydłuża programy wsparcia do 2028 r. To oferta dla najemców lokali komunalnych oraz właścicieli prywatnych mieszkań i domów. Łączny koszt tych programów szacowany jest na ponad 100 mln zł.

Programy Wsparcia dla mieszkańców Wrocławia:

• KAWKA plus – dopłaty do wymiany pieca - w tym roku wynosi 8 tys. zł,

• TERMO KAWKA – dopłaty do wymiany okien,

• LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY – dopłaty do rachunków za ogrzewanie, do 4 tys. zł rocznie. Koszt programu to już ponad 2 mln zł,

• ZWOLNIENIA I ULGI W CZYNSZU –lokatorzy komunalnych mieszkań, którzy samodzielnie wymieniają piece mogą korzystać z 50 proc. ulgi w czynszu.

Nowość - pilotażowy program dofinasowania OZE dla właścicieli domów:

• 7,5 tys. zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznych bądź wiatrowych,

• 12,5 tys. zł dla mikroinstalacji hybrydowych – połączenie fotowoltaiki i instalacji wiatrowych,

• 8 tys. zł dla magazynu energii.

