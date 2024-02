Kto spotyka w mieście dzika, ten zaraz zmyka

Dziki nie boją się człowieka. Są inteligentne i wszystkożerne. Bez wahania wybierają darmową stołówkę w przydomowym śmietniku. – Dziki są w mieście ze względu na odpady i ciepło oraz warunki, w których nie ma wroga naturalnego w postaci drapieżników np. wilków. To są dla nich bardzo komfortowe warunki – podkreśla prof. Wojciech Pusz.

Aby uniknąć spotkania dzikiem, trzeba pamiętać o zamykaniu wejścia na posesję, zamykać klapy od śmietników, a odpady organiczne zawsze umieszczać w przeznaczonym do tego pojemniku.

Dziki mogą wchodzić na jezdnię i doprowadzać do poważnych kolizji drogowych.

- Zgłaszajmy sytuacje, w których zwierzę jest ranne i trzeba udzielić mu pomocy lub stanowi zagrożenie. Jeśli to zwykłe spotkanie z dzikiem w mieście, dajmy mu odejść i nie wchodźmy sobie w drogę – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska UMW.

Warto pamiętać, że to nie dziki są na naszym terenie, ale my na ich, nieustannie rozwijając naszą aglomerację.

- Do jego obecności w mieście musimy się po prostu przyzwyczaić – mówi prof. Wojciech Pusz

Dzikie w mieście

Wrocław we współpracy z ZOO Wrocław od kilku lat prowadzi kampanię informacyjną „Dzikie w Mieście”. Z materiałów dostępnych online dowiemy się wiele o tym, jak się zachowywać, by było bezpiecznie dla nas oraz dla dzików i innych zwierząt żyjących w naszym mieście - zoo.wroclaw.pl/dzikie-w-miescie

Incydenty związane z dzikami należy zgłaszać do Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. czynny całodobowo: +48 717 70 22 22) lub do Wydziału Środowiska UMW (tel. poniedziałek-piątek w godz.7.45-15.45: +48 71 799 67 00).Jeśli zauważymy padłego dzika na terenie Wrocławia, zgłośmy to do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, tel. 71 347 98 20.

Oko w oko z dzikiem

Widząc dzika, zachowaj spokój. Najlepiej zastygnąć na chwilę w bezruchu, po czym powoli się oddalić. Dzik niepokojony przez ludzi może zaszarżować. Zwłaszcza locha z młodymi.

Jeśli w naszej okolicy pojawiają się dziki, zmieńmy trasę spacerów, nie wchodźmy na areały, gdzie one żerują.

Pilnuj zwierząt domowych. Psa zawsze wyprowadzaj na smyczy i nigdy nie szczuj nim dzikich zwierząt.

Nie rzucaj niczym w napotkanego zwierza.

Jeśli dzik zachowuje się agresywnie, postaraj się powoli wycofać. W przypadku ataku chroń nogi tym, co mamy pod ręką: torbą, plecakiem bądź rowerem.

