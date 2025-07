Luxtrade – smartfony, smartwatche i akcesoria, którym możesz zaufać. Jakość premium, ceny bez ryzyka

Luxtrade to sprawdzony sprzęt

W Luxtrade jakość to priorytet. Każdy oferowany smartfon przechodzi szczegółową 22-etapową weryfikację techniczną i wizualną, a do sprzedaży trafiają wyłącznie te urządzenia, które spełniają wszystkie standardy. Wszystkie modele pochodzą z europejskiej dystrybucji, są w pełni legalne i dostosowane do potrzeb polskich użytkowników.

Zyskaj nawet 60% i zadbaj o środowisko

Decydując się na zakup w Luxtrade, można zaoszczędzić nawet do 60% w porównaniu do ceny nowego sprzętu. To także odpowiedzialny krok w stronę ekologii – wybierając urządzenie odnowione, wspierasz recykling elektroniki i zmniejszasz ilość elektroodpadów.

Dziewięć salonów – wygodnie i lokalnie

Luxtrade działa zarówno online, jak i stacjonarnie. Firma posiada aż dziewięć salonów w Polsce, zlokalizowanych w: Bielsko-Białej, Cieszynie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Tychach, Wrocławiu i Łodzi.

Zamówiony sprzęt można odebrać na miejscu, skorzystać z pomocy konsultanta, a przy zakupach online – sprawdzić towar osobiście podczas odbioru.

i Autor: unsplash/Christian Wiediger

Oferta nie kończy się na smartfonach

W Luxtrade znajdziesz nie tylko iPhone’y i smartfony Samsung różnych generacji. W sprzedaży dostępne są również:

smartwatche Apple,

akcesoria – szkła ochronne, kable, ładowarki, etui, uchwyty samochodowe.

To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą kupić wszystko w jednym miejscu – wygodnie, szybko i bez kompromisów.

Chcesz sprzedać swój telefon? To proste

Luxtrade oferuje również usługę Buyback – możesz łatwo sprzedać swoje stare urządzenie. Wypełnij formularz online i wyślij sprzęt za darmo albo zanieś go do najbliższego salonu. Usługa dostępna jest także stacjonarnie w salonach iMad Sp. z o.o. we: Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

Ponad 100 tysięcy klientów nie może się mylić

Od 2017 roku Luxtrade stało się największą siecią re-commerce w Polsce. Firma oferuje elastyczne formy płatności, możliwość zakupu na raty i program trade-in, dzięki któremu możesz zyskać jeszcze więcej. To rozwiązanie, które łączy jakość, oszczędność i bezpieczeństwo. Odwiedź nasz salon we Wrocławiu przy ulicy Kiełbaśniczej 26. Więcej informacji na stronie internetowej oraz Facebooku.