Mieszkaj i nie przepłacaj. TBS Wrocław – wynajem ponad trzy razy taniej od stawek rynkowych

Pokażmy to na konkretnym przykładzie. Obecnie średnia miesięczna stawka czynszu za wynajem mieszkania w TBS Wrocław wynosi tylko 17,48 zł za mkw., a rynkowa ok. 60 zł. To sprawia, że rodzina z dwójką dzieci za mieszkanie TBS Wrocław o powierzchni ok. 50 mkw. zapłaci ok. 880 zł czynszu i ok. 400 zł w ramach opłat za media (m.in. za ogrzewanie i wywóz odpadów), czyli w sumie ok. 1300 zł. Wynajmując prywatnie mieszkanie o podobnym metrażu, ta sama rodzina musiałaby wyłożyć co miesiąc blisko 3 tys. zł za sam czynsz, bez opłat za media.

Osiedla dobre do życia

Do TBS Wrocław należy obecnie 112 budynków oraz 4434 mieszkania na wynajem. Osiedla TBS Wrocław zaprojektowano tak, aby pomiędzy budynkami było sporo przestrzeni, co pozwala uniknąć osiedlowej ciasnoty. Ponadto, spółka zarządza terenami zielonymi o powierzchni ponad 18 hektarów, a jej lokatorzy mają też do dyspozycji liczne place zabaw, stacje naprawy rowerów, siłownie „pod chmurką”, a także urządzenia do nadawania i odbierania paczek, należące do popularnych w Polsce operatorów. Na osiedlach spółki jest też 58 lokali usługowych, których najemcy prowadzą np. sklepy.

Jak wynająć mieszkanie w TBS Wrocław

Zawsze aktualne ogłoszenia o wolnych mieszkaniach na wynajem, a także niezbędne informacje dla osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania w TBS Wrocław, są dostępne na stronie internetowej www.tbs.wroc.pl, w zakładce „Zostań najemcą TBS”. A jeśli chcesz porozmawiać o szczegółach, możesz skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta: bok@tbs-wroclaw.com.pl, (71) 325 28 95.

