Mieszkania na zielonym osiedlu TBS Wrocław czekają na najemców

Dziś, 1 września br. rozpoczął się dodatkowy nabór najemców mieszkań osiedla Leśnica IX - najnowszej inwestycji TBS Wrocław. O najem mieszkania można się ubiegać do 30 września br. Do dyspozycji będą mieszkania o powierzchni od ok. 49 mkw. do ok. 52 mkw., wykończone „pod klucz” i gotowe do umeblowania!

Funkcjonalne i estetyczne miejsce do życia

Leśnica IX składa się z 12 budynków o kameralnej, kilkupiętrowej zabudowie. W 10 lokalach użytkowych swoje usługi będą mogły oferować np. sklepy. Dla mieszkańców przygotowano blisko 400 miejsc parkingowych, a najmłodsi mieszkańcy będą mieli do dyspozycji bezpieczny plac zabaw. Każdy budynek osiedla został wyposażony w odrębną instalację fotowoltaiczną. To rozwiązanie pozwoli z czasem zbilansować koszty energii elektrycznej. Leśnica IX będzie wręcz zatopiona w zieleni. W jej sąsiedztwie znajduje się Park Leśnicki i Las Mokrzański – 2 urokliwe zakątki Wrocławia. Na samym osiedlu będzie również mnóstwo terenów zielonych z drzewami i krzewami.

i Autor: materiały prasowe

Jak wziąć udział w naborze

Wyborem mieszkańców nowego osiedla wybudowanego przez TBS Wrocław zajmie się Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, do którego należy składać wniosek o najem wraz z potrzebnymi dokumentami. Szczegółowe informacje o wymaganiach prawnych, niezbędnych dokumentach do złożenia w ramach naboru oraz o kryteriach dochodowych są dostępne na stronie internetowej www.tbs.wroc.pl, zakładka „Zostań najemcą TBS” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Wrocławia.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń

Pytania dotyczące wyboru najemców mieszkań na osiedlu Leśnica IX można kierować bezpośrednio do magistratu: mailowo - lesnica.nabor@um.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem (71) 777 71 94. Na pytania osób zainteresowanych zamieszkaniem w Leśnicy IX czeka też Biuro Obsługi Klienta TBS Wrocław: bok@tbs-wroclaw.com.pl, tel. (71) 325 28 95.

Artykuł Sponsorowany