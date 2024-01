Mikrogranty 2024, czyli czas na nowe inicjatywy na społeczne działania w mieście

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw, do którego wrocławianie i wrocławianki mogą kierować swoje propozycje wydarzeń z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji i różnych dziedzin sztuki. Swoje propozycje wydarzeń będzie można wysyłać przez formularz aktywny od 1 do 15 lutego na stronie www.wroclaw.pl/mikrogranty.

i Autor: materiały prasowe

Aby się zgłosić trzeba wybrać jedną z trzech ścieżek:

Ścieżka dla osób fizycznych i grup nieformalnych skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców Wrocławia. W tej ścieżce można zaplanować inicjatywy na jednej z czterech dawnych dzielnic miasta – Fabrycznej, Krzykach, Psim Polu lub Śródmieściu.

Ścieżka dla grup młodzieżowych to szansa na projektowy debiut realizatorek i realizatorów w wieku od 13 do 21 lat. Ścieżkę dla organizacji pozarządowych, działających do 5 lat oraz tych, których przychód za ostatni zamknięty rok obrotowy nie przekroczył 3 tysięcy złotych brutto. Zwycięskie inicjatywy w każdej z trzech ścieżek, otrzymają wsparcie finansowe (od 1 do 10 tysięcy złotych brutto) oraz pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, promocyjnych i logistycznych.

Postaw na integrujące, lokalne spotkania

Realizacja projektów przypadnie na czas od początku kwietnia do końca czerwca. Mogą to być np. warsztaty, międzykulturowe gry miejskie, wspólne tańce i śpiewy lub zupełnie niestandardowe pomysły. Najważniejsze, by projekty angażowały do wspólnego działania.

Przygotuj się z zespołem Mikrograntów

Zespół koordynatorski wspomaga realizację inicjatywy i przygotowania do jej zgłoszenia, również przez osoby z doświadczeniem migranckim i/lub których j. polski nie jest pierwszym językiem. Pomysły można konsultować mailowo oraz telefonicznie– pod adresami i numerami publikowanymi na stronach Wrocławskiego Instytutu Kultury oraz Fundacji Umbrella. Zwycięskie inicjatywy ze wszystkich ścieżek poznamy 12 marca.

_________________

Warsztaty i szkolenia:

31.01, 1.02, g. 17:00-20:00 | Szkolenie Mikrogranty NGO | Centrum Sektor 3 | wstęp wolny, zapisy przez formularz, który pojawi się na fundacja-umbrella.org.pl/mikrogranty-ngo

1.02, g. 17.30-19:00 | Webinar pisania projektów w Mikrograntach dla osób fizycznych i grup nieformalnych | wstęp wolny, zapisy na e-mail mikrogranty@instytutkultury.pl

7.02, g. 17:00-20:00 | Warsztaty zarządzania projektem w Mikrograntach młodzieżowych | Centrum

Sektor 3 | wstęp wolny, zapisy na e-mail mikrograntymlodziezowe@fundacja-umbrella.org.pl

Artykuł Sponsorowany