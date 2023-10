Kampania Mosznowładcy ma jasny przekaz – choroba nowotworowa nie odejmuje męskości, tak samo jak dbanie o zdrowie nie jest przejawem słabości. Niezmiennie od lat akcji towarzyszy to samo przesłanie – zachęcenie mężczyzn do troski o swoje zdrowie intymne poprzez badanie jąder i prostaty w celu wczesnego wykrycia potencjalnych nowotworów. W przypadku zdrowia intymnego chodzi również o zdrowie psychiczne z uwagi na rosnącą liczbę samobójstw wśród mężczyzn, także w Polsce. Dlatego jednym z celów inicjatywy jest omawianie tematów tabu dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego.

Mosznowładcy działają w duchu międzynarodowego ruchu movemberowego, zapoczątkowanego w 2004 roku w Australii poprzez zapuszczanie wąsów, by prowokować do rozmów o męskim zdrowiu. W ciągu dziesięciu lat działań niezależna polska kampania rozrosła się, nabrała rozmachu i obecnie trwa od końca września aż do początku grudnia! W ramach akcji każdego roku skorzystać można z bezbolesnych, nieinwazyjnych badań USG jąder, które adresowane są do wszystkich mężczyzn pomiędzy 18 a 40 rokiem życia. Tegoroczna 10. edycja jest jubileuszową. Organizator akcji, czyli Fundacja Kapitan Światełko, chce zapewnić jak największej liczbie mężczyzn możliwość przebadania się – bezpłatnie, bez bólu i zapisów.

i Autor: materiały prasowe Mosznowładcy w Galerii Dominikańskiej 7 października 2023

Postaw na profilaktykę!

W pierwszą sobotę miesiąca (7 października) Galeria Dominikańska wraz z Fundacją Kapitan Światełko zaprasza wszystkich mężczyzn do skorzystania z bezpłatnej profilaktyki nowotworów jąder i prostaty. Panowie w wieku do 40 lat będą mogli sprawdzić zdrowie swoich jąder w badaniu USG, natomiast mężczyźni powyżej 40 r.ż. oznaczą poziom PSA – markera nowotworowego prostaty we krwi. Każda z konsultacji trwa jedynie kilka minut. Badania profilaktyczne dają możliwość uniknięcia poważnych problemów zdrowotnych. Natomiast osoby z wykrytą nieprawidłowością mogą wcześniej podjąć leczenie, by szybciej wrócić do zdrowia.

Podwójny gabinet mobilny w Galerii Dominikańskiej będzie dostępny na poziomie 1, tuż obok Starbucksa i Lulu Cafe, w godzinach od 10.00 do 20.00. Ilość testów PSA jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Badania są bezbolesne i nie wymagają żadnych przygotowań poza zachowaniem higieny osobistej.

Więcej informacji na stronie: https://galeria-dominikanska.pl/

bądź na profilu Fb: https://www.facebook.com/GaleriaDominikanska/.

