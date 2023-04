Na Nowych Żernikach powstanie Wrocławskie Centrum Sportu

Dobra wiadomość dla wrocławian! Na Nowych Żernikach w ciągu najbliższych lat ma powstać kompleks rekreacyjno-sportowy – Wrocławskie Centrum Sportu! To szansa na rozwój i promocję regionu w zachodniej, rozwijającej się części miasta. WCS stanie się nie tylko miejscem wychowania i kształcenia piłkarzy w siedzibie Młodzieżowej Akademii Śląska. To przede wszystkim szeroko zakrojony projekt społeczny, którego celem jest zbudowanie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Wrocławia.