Aktualnie średnia stawka czynszu za mieszkanie wynajmowane w TBS Wrocław wynosi 17,35 zł za 1 mkw. Przykładowo, za mieszkanie TBS Wrocław o powierzchni ok. 52 mkw. mieszkająca w nim 4-osobowa rodzina zapłaci co miesiąc ok. 1250-1300 zł. Ta kwota zawiera czynsz, opłaty za ogrzewanie i wywóz odpadów. To kwota uśredniona, a dokładna wysokość miesięcznej opłaty zależy od metrażu mieszkania, liczby mieszkańców i poziomu zużycia mediów. Nie zmienia to faktu, że najemca mieszkania w TBS Wrocław co miesiąc zapłaci za mieszkanie nawet trzy razy mniej niż gdyby wynajmował je na zasadach komercyjnych.

i Autor: materiały prasowe Najtańsze mieszkania na wynajem we Wrocławiu

Bezpieczny i stabilny wynajem

Najem mieszkania w TBS Wrocław jest bezpieczny i stabilny. Spółka stawia na długoletnią współpracę z najemcami. Wystarczy płacić regularnie rachunki za mieszkanie i przestrzegać zasad porządku domowego. To najem wolny od ryzyka, że wynajmujący nagle wypowie umowę i sprawi i trzeba będzie pilnie znaleźć inne lokum.

Jak wynająć mieszkanie w TBS Wrocław

Wejdź na www.tbs.wroc.pl w zakładkę „Dla Mieszkańca”. Sprawdź ogłoszenia o wolnych mieszkaniach na wynajem i wybierz lokal. Wypełnij wniosek o najem dostępny w ogłoszeniu i wyślij go (wraz z niezbędnymi zaświadczeniami, np. o dochodach lub o niepełnosprawności) na adres ogloszenia@tbs-wroclaw.com.pl (możesz też złożyć wydrukowany i podpisany wniosek z dokumentami w biurze TBS Wrocław przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, osoba ubiegająca się o najem zostanie zaproszona przez spółkę do zawarcia umowy partycypacji. Po uregulowaniu partycypacji można podpisać umowę najmu i wprowadzić się do mieszkania. Więcej informacji: www.tbs.wroc.pl. Na pytania związane z najmem mieszkania odpowie Biuro Obsługi Klienta TBS Wrocław: mailowo bok@tbs-wroclaw.com, telefonicznie: (71) 325 28 95 lub podczas osobistego spotkania w biurze spółki.

Artykuł Sponsorowany