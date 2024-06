i Autor: materiały prasowe

Nocny półmaraton we Wrocławiu. MPWiK zadba o wodę dla uczestników

Dla jednych będzie to życiowe wyzwanie, dla innych szansa na pobicie własnego rekordu. Podczas flagowej imprezy biegowej w stolicy Dolnego Śląska – PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu – nie może zabraknąć wody dla uczestników. Wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zadba o to, by na trasie każdy zawodnik miał dostęp do wody i mógł na bieżąco uzupełniać płyny, w tym minerały, w które bogata jest kranówka.

Dotychczas w tzw. „połówce" wzięło udział ponad 78 tys. biegaczy, a ponad 72 tys. przekroczyło linię mety. Z roku na rok przybywa pasjonatów biegania, a pakiety startowe wyprzedają się jak świeże bułeczki. Te magiczne 21 km to nie tylko spore wyzwanie dla organizmów biegaczy, ale także ogromne wyzwanie logistyczne dla organizatorów imprezy. Jednym z kluczowych i wymagających aspektów jest zapewnienie wody dla uczestników. Jak zapewnić wodę tak licznej grupie? Już tradycyjnie kranówka będzie oficjalną wodą PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu. 15 czerwca uczestnikom biegu zapewni ją wrocławskie MPWiK. Ponad 50 pracowników wrocławskich wodociągów przez kilka miesięcy skrupulatnie przygotowywało się do tego zadania, sprawdzając lokalizacje punktów nawodnienia, hydrantów i nalewaków, testując różne rozwiązania. Na trasie każda sekunda jest bezcenna. W jaki sposób MPWiK jest w stanie zapewnić wodę dla tak dużej grupy? Tutaj z pomocą przychodzi specjalnie skonstruowane urządzenie, tzw. nalewak, które jest już dobrze znane i z powodzeniem wykorzystane podczas różnych imprez biegowych. Świeża woda z nalewaka Nierdzewna stal, aluminiowa taca, pięć dysz wodnych to solidne podstawy tego sprzętu wykonanego przez sześciu pracowników wrocławskich wodociągów. Nalewak podpinany jest do hydrantu za pomocą atestowanego węża. Pod pięcioma dyszami, z których leci kranówka, ustawiana jest aluminiowa taca z 25 otworami na biodegradowalne kubeczki. Napełnienie wodą 25 kubeczków zajmuje zaledwie 8 sekund! Dzięki temu wolontariusze szybko zapełnią kilkudziesięciometrowe stoły ekologicznymi kubeczkami z kranówką. Każdy uczestnik półmaratonu będzie mógł ugasić pragnienie i biec dalej po swój sukces! Kranówka w ekologicznych kubeczkach Wrocławska „połówka" to jedno z największych wydarzeń biegowych w kraju. Tym bardziej cieszy fakt, że Wrocław stawia na ekologię, serwując kranówkę w biodegradowalnych kubeczkach. Woda z kranu nie tylko doskonale nawadnia organizm, uzupełniając tak potrzebne minerały jak magnez, potas i wapń, ale także pozwala wyeliminować ze środowiska zbędny plastik. Punkty nawadniające Na trasie biegowej kranówka będzie dostępna w 4 punktach odżywiania i odświeżania, przy ulicach: T. Kościuszki, J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza i M. Skłodowskiej-Curie. Jeśli podczas półmaratonu będzie wysoka temperatura, MPWiK zadba też o ochłodę biegaczy, rozstawiając kurtyny wodne na: placu Grunwaldzkim, ul. P. Skargi, ul. Grodzkiej/ mostach Pomorskich, rondzie Reagana. Na mecie na zawodników również czekać będzie kranówka! Partnerem wydania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu i Autor: materiały prasowe