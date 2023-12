Najlepszy wynik sprzedaży AAA Auto

AAA AUTO, największy dealer samochodów niemal nowych i używanych w Europie Środkowej, sprzedał 92 000 pojazdów w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 roku, osiągając najlepszy w historii wynik sprzedaży z perspektywy 31 lat działalności na rynku. Jednocześnie przekroczono już całkowitą sprzedaż z 2022 roku, również rekordowego, o kilka tysięcy pojazdów. W oparciu o te dane AAA AUTO szacuje, że łączna liczba sprzedanych samochodów w tym roku zbliży się do psychologicznej granicy 100 tysięcy sztuk. Aby cel ten osiągnąć, gruntownie odnowiono oddział firmy we Wrocławiu. W planach znajduje się również dalsze umacnianie pozycji na polskim rynku, w szczególności poprzez poszerzanie oferty pojazdów w istniejących i nowych oddziałach.

Nasze wyniki sprzedaży za 11 miesięcy tego roku są najlepsze w naszej ponad 30-letniej historii. Już 18 listopada pobiliśmy zeszłoroczny rekord sprzedaży wszechczasów: w tym roku sprze­daliśmy ponad 92 000 pojazdów w Grupie. Do końca grudnia zbliżymy się do poziomu 100 tysięcy sprzedanych samochodów. Nasza stopniowa ekspansja w Polsce, która od stycznia do listopada br. wpłynęła na kwartalny wzrost sprzedaży krajowej do 23 000 pojazdów, znacząco przyczyniła się do tych rekordowych wyników. Tym samym Polska umocniła swoją pozycję jako nasz drugi rynek odnoszący największe sukcesy – podkreśliła Karolína Topolová, Dyrektor Generalna i Prezes Zarządu AURES Holdings, operatora sieci centrów samochodowych AAA AUTO.

ZOBACZ: Nowe centrum samochodowe AAA Auto we Wrocławiu. Sieć ustanawia rekord sprzedaży!

3 miliony obsłużonych klientów

Już tego lata Grupa osiągnęła liczbę 3 mln klientów, którym sprzedano, bądź od których kupiono samochody, w ciągu 31 lat swojej działalności. Obecnie cała Grupa sprzedaje około 290 samochodów dziennie. Podaż w sieci dealerskiej AURES Holdings osiągnęła już 13 000 samochodów. Grupa widzi możliwość dalszego wzrostu sprzedaży w obecnej sytuacji rynkowej, dlatego przygotowuje się do zwiększenia swojej bazy infrastrukturalnej, zwłaszcza w Polsce.

W ubiegłym roku nowe oddziały w Gdańsku i Poznaniu przyczyniły się do wzrostu liczby klientów w Polsce. Kilka tygodni temu zainaugurowaliśmy działalność nowego centrum samochodowego w Krakowie, które przenieśliśmy z lokalizacji o zbyt małej przepustowości. Teraz oferujemy tam dwa razy więcej samochodów. Oddział rozpoczął działalność bardzo dynamicznie, a jego sprzedaż przekracza nasze oczekiwania. W Gdyni zamierzamy w przyszłym roku otworzyć nowy oddział skupu, który wesprze centrum samochodowe w Gdańsku i je również rozbudujemy. W Bydgoszczy chcemy otworzyć w przyszłym roku oddział skupu z planem stopniowego przekształcania go w pełnowymiarowe centrum skupu i sprzedaży. W przyszłości otworzymy drugie centrum samochodowe w Warszawie. Co więcej, w Polsce planujemy również wzmocnić odkup mobilny – dodała Karolína Topolová.

AAA Auto podnosi standard obsługi w Polsce. Odnowiono salon we Wrocławiu

Grupa działa obecnie w prawie 70 lokalizacjach w 5 krajach (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy); dysponuje trzema call center i kilkoma centrami importowo-eksportowymi.

W ramach poszerzania swojej oferty, a także w celu podnoszenia standardów obsługi klientów w Polsce, AAA AUTO całkowicie odnowiło swój oddział we Wrocławiu, który został dziś na nowo otwarty. Wrocławskie centrum samochodowe AAA AUTO obsługuje zarówno obszar ściśle metropolitalny, jak i pozostałą część aglomeracji.

Ofertę kierujemy głównie do Wrocławia, który liczy prawie 700 000 mieszkańców, jak również do takich miast, jak Legnica, Oława, Brzeg, Trzebnica, Oleśnica, oraz do miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego. Obecnie we Wrocławiu sprzedajemy około 250 samochodów miesięcznie, ale stopniowo chcemy dojść do poziomu 350 aut - powiedziała Karolína Topolová.Całkowita powierzchnia odnowionego oddziału we Wrocławiu wynosi 16 000 m2. Oddział oferuje 460 samochodów z możliwością powiększenia tej liczby do 600. Oddział zbudowano w oparciu o nową koncepcję biurową Cube Space o łącznej powierzchni 550 m2, co pozwoli zapewnić klientom większy komfort i przyjemniejsze otoczenie. Liczba pracowników w nowym oddziale wynosi obecnie 50 osób, a docelowo ma wzrosnąć do 55. Plany obejmują utworzenie sekcji elektromobilności z infrastrukturą ładowania oraz budowę ekologicznej myjni samochodowej REBEKA 01, która umożliwia recyrkulację zużytej wody. W rezultacie w oddziale będzie można ponownie wykorzystać do 80% ze 180 litrów wody zużywanej do umycia jednego samochodu. W sierpniu we wrocławskim oddziale otwarto również centrum dostaw. Oprócz samego oddziału we Wrocławiu znajduje się również centrum importowo-eksportowe dla pojazdów zakupionych w Europie Zachodniej, w szczególności w Niemczech. Centrum zajmuje się przygotowaniem pojazdów. Wyposażono je w urządzenia do mycia, czyszczenia i serwisowania, posiada stanowisko do robienia zdjęć, jak również ma możliwość ładowania samochodów elektrycznych. Całkowita powierzchnia centrum wynosi prawie 7 000 m2 – do tej pory przewinęło się tu prawie 3 500 samochodów.

AAA Auto z wysokim poziomem satysfakcji klientów

AURES Holdings kontynuuje również pomiary satysfakcji klientów poprzez Net Promoter Score (NPS) i rankingi oddziałów w wyszukiwarce Google. InsightSofa zapewnia weryfikację NPS. „AURES korzysta z naszego najbardziej zaawansowanego modułu obsługi klienta. Umożliwia to firmie szybkie i skuteczne reagowanie na wszelkie prośby czy skargi klientów, a następnie ich pomyślne rozwiązanie. Wszyscy świetnie wykorzystują otrzymywane informacje zwrotne, co pozwala na stałe doskonalenie. To wspaniałe osiągnięcie AURES“ – powiedział Aleš Rouček, dyrektor generalny InsightSofa.

W sektorze samochodów używanych firma jest pionierem w pomiarach NPS – żaden dealer samochodów używanych w żadnym z krajów, w których AURES działa, nie publikuje tego parametru.