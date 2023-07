Nowe rozwiązania w zbiórce odpadów. Więcej pojemników podziemnych i półpodziemnych

Co napisał mężczyzna?

Utworzenie miejsca na zbiórkę odpadów w technologii pojemników podziemnych lub półpodziemnych wymaga najpierw zbadania próbki gruntu, uwzględnienia podziemnej infrastruktury oraz warunków wjazdu na dany teren pojazdu odbierającego odpady. To wyzwanie, przed którym stanęła spółka Wrocławskie Mieszkania, planując wielki porządek na wrocławskim osiedlu Sępolno.

Zalety pojemników na odpady

Pierwsze podziemne pojemniki na odpady Zarząd Zasobu Komunalnego postawił w 2016 r. w 3 lokalizacjach, co spodobało się mieszkańcom. To nie tylko świetne rozwiązanie w ścisłym centrum, licznie odwiedzanym przez turystów, ale także estetyka, szczelność i mniejsza ilość zajmowanego miejsca niż w przypadku osłony śmietnikowej. Pojemniki skutecznie zatrzymują też nieprzyjemne zapachy pod ziemią i nie pozwalają na przedostawanie się gryzoni. Duża pojemność wkładów podnosi wydajność takiego sposobu gromadzenia odpadów. We Wrocławiu przybywa też systemowych kontenerów na śmieci, otwieranych za pomocą dźwigni nożnej.

Estetyka i funkcjonalność

Osiedle Sępolno zaprojektowano w latach 20. XX w.. Jego twórcy nie mogli przewidzieć, że w niedalekiej przyszłości na rodzinę będą przypadały po 2 auta i że będzie ona wytwarzać rocznie nawet 1 tonę odpadów! To sprawiło, że należało przygotować rozwiązania, które w obszarze zbiórki odpadów wtopią się w przestrzeń, a zarazem będą funkcjonalne. Projekt dla części południowej zakłada utworzenie 55 miejsc w postaci pojemników podziemnych i półpodziemnych oraz ażurowych, drewnianych wiat porośniętych pnączem (do zbierania odpadów zielonych, na Sępolnie jest ok. 3 tys. przydomowych ogródków). Kolejne projekty powstaną dla wschodniej części.

