Od jutra wrocławski Ogród Japoński dostępny dla odwiedzających

Tylko w ub.r. Ogród Japoński odwiedziło ok. 300 tys. osób. Miejsce to szczególnym zainteresowaniem cieszy się w weekendy, dlatego aby uniknąć tłumów, warto je odwiedzić w tygodniu. Tym bardziej, że z kartą Nasz Wrocław MAX pierwsze wejście do Ogrodu jest darmowe!

Spacer, herbata i kontemplacja

Wrocławski Ogród Japoński to miejsce idealne na spacer. Pierwszy ogród w tym miejscu, założony w ramach Wystawy Stulecia w 1913 r., niemal w całości zniszczyła „powódź stulecia” w 1997 r. Ogród został odbudowany przez specjalistów z Wrocławia i Japonii w 1999 r. Przebiegająca przez niego ścieżka prowadzi przez kaskady „męską” i „żeńską”, z których woda spada do urokliwego stawu. Ścieżka prowadzi przez mostki, kamienne stopnie na stawie, klimatyczne altany i pawilon ceremonii picia herbaty. Zwiedzający natkną się tu na cenne zabytki m.in. oryginalne kamienne latarnie czy misy do obmywania rąk z przełomu XVIII i XIX w.

Bogactwo roślin

W ogrodzie rośnie ok. 200 gatunków i odmian drzew i krzewów (przedwojenne cisy, 200-letnie dęby, różaneczniki katawbijskie). To także okazy z Dalekiego Wschodu (miłorząb dwuklapowy, metasekwoja chińska). W sezonie można podziwiać tu strzępoplistne odmiany klonów palmowych, drzewa Niwaki (sosna czarna) i żywopłoty z bukszpanu Karikomi. Na przełomie maja i czerwca kwitną barwne różaneczniki i azalie. Spacer po Ogrodzie trwa ok. 2 godzin.

Teraz bilety dostępne online

Ogród Japoński we Wrocławiu zmienia się nie tylko wizualnie. W tym roku rusza internetowy system sprzedaży biletów, co pozwoli uniknąć oczekiwania w kolejkach do kasy. Ogród Japoński jest czynny codziennie od 1 kwietnia do 30 października w godzinach 9.00-19.00. Cennik znajduje się na stronie: www.zzm.wroc.pl.

