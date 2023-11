Ostatnie wolne mieszkania w Leśnicy IX. Nabór już trwa!

Na najemców czekają mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od ok. 49 mkw. do ok. 52 mkw. Każde mieszkanie jest wykończone „pod klucz” i gotowe do umeblowania, a dodatkowo wewnątrz każdego lokalu na mieszkańców czekają podstawowe elementy wyposażenia: kuchenka, szafka, sanitariaty oraz kabina prysznicowa.

Zielono i przestrzennie

Z każdego mieszkania można wyjść na balkon, a osiedle zostało zaprojektowane w taki sposób, aby między budynkami było sporo przestrzeni. Na kierowców czeka ok. 380 bezpłatnych miejsc parkingowych, a dzieci mają do dyspozycji bezpieczny plac zabaw. To wszystko w sąsiedztwie pięknych terenów zielonych: Lasu Mokrzańskiego i Parku Leśnickiego. Co ważne, od połowy października kolejni lokatorzy Leśnicy IX wprowadzają się do mieszkań, więc na osiedlu toczy się już normalne życie.

Jak wynająć mieszkanie w Leśnicy IX

Listopadowy nabór mieszkańców Leśnicy IX przeprowadzi Wydział Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. To właśnie tam każdy zainteresowany wynajęciem mieszkania na osiedlu powinien złożyć niezbędne dokumenty. Natomiast po zakończeniu weryfikacji przez urzędników magistratu, pracownicy TBS Wrocław skontaktują się z wytypowanymi kandydatami na najemców i ustalą wszelkie formalności, w tym termin podpisania umowy najmu oraz przekazania mieszkania.

Musisz spełnić warunki

Informacje o warunkach, które trzeba spełnić, aby wynająć mieszkanie w Leśnicy IX, potrzebnych dokumentach oraz o wysokości opłat za mieszkanie są dostępne na stronie internetowej www.tbs.wroc.pl, w zakładce „Zostań najemcą TBS”. Natomiast wszelkie pytania dotyczące naboru mieszkańców osiedla Leśnica IX można kierować do Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia (tel. 71 777 71 94, mail: lesnica.nabor@um.wroc.pl) lub do Biura Obsługi Klienta TBS Wrocław: (71 325 28 95, mail: bok@tbs-wroclaw.com.pl).

