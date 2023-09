Otwarcie KGHM Ślęza Areny. We Wrocławiu brakowało takiej hali lekkoatletycznej

Ślad zaginionej Anety urywa się w Bangkoku. Co się dzieje z wrocławianką?

Jak dopisać się do rejestru wyborców?

Budowa hali rozpoczęła się w grudniu 2021 r., a projekt oddano do użytku wiosną br. Sportowcy i lekkoatleci zarówno z Wrocławia, jak i całego Dolnego Śląska zyskali nowoczesny obiekt sportowy. Ponieważ hala ma certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, rekordy ustanowione w tym miejscu podczas zawodów będą uznawane za oficjalne.

i Autor: materiały prasowe

Nowoczesna i wielofunkcyjna

KGHM Ślęza Arena została wyposażona w sześciotorową bieżnię okólną o dł. 200 m, ośmiotorową bieżnię 60-metrową, miejsca do skoków wzwyż, w dal, o tyczce i strefę rzutni. Z parkietu zlokalizowanego w centralnej części hali już korzystają koszykarki Ślęzy Wrocław oraz Akademii Koszykówki Ślęzy Wrocław. To tu odbędą się mecze domowe w ramach Orlen Basket Ligi Kobiet. Trenują tu też siatkarze Gwardii Wrocław i uczniowie SMS-u Junior Wrocław. Pierwsze mecze z udziałem widzów ruszą w listopadzie 2023 r.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej hali. A my, zawodnicy, obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby się to opłaciło – mówi mistrz Europy w skoku o tyczce z 2016 r., wrocławianin Robert Sobera.

i Autor: materiały prasowe

Unikat w skali kraju

Wrocław jest jedynym miastem, w którym pod dachem nowoczesnego obiektu sportowego można uprawiać wszystkie konkurencje rzutowe - rzut dyskiem, oszczepem, młotem i pchnięcie kulą. Dzięki temu jeszcze w tym sezonie zimowym KGHM Ślęza Arena będzie gościć najlepszych lekkoatletów z kraju!

Artykuł Sponsorowany